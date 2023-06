En medio de las movilizaciones en la jornada de marchas a favor de las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, se presentó una situación que provocó controversia en redes sociales.

El protagonista de los hechos fue el senador Wilson Arias, aliado político de Gustavo Petro en su cargo actual como senador del Pacto Histórico, que estuvo en las manifestaciones en Bogotá.

Desde una cuenta de Twitter, un usuario que se presenta como “antipetrista” mostró un video en el que se puede ver al congresista y en el que hizo un delicado señalamiento.

“Esto es gravísimo. Miren como el degenerado hampón y borrachín de Wilson Arias instrumentaliza y adoctrina niños en uniforme”, indicó en la primera parte de ese mensaje.

En una grabación, que en Pulzo omitimos publicar en este espacio para preservar la seguridad de los menores que aparecen en ella, es posible ver a Arias interactuando con estudiantes del Sena para enseñarles un cántico durante las marchas.

“Miren la cara de incomodidad y de vergüenza de esos pobres niños coaccionados para cantar algo que no les sale del corazón, algo que no crearon ellos, algo que no sienten. Acá se ve claro como un político poderoso utiliza niños para su fines políticos, eso es asqueroso y muy grave”, finalizó el cuestionamiento.

Los estudiantes fueron apenas uno de los grupos que se manifestaron durante la jornada, en una jornada que tuvo algunos percances en contra de los medios de comunicación presentes.

Lee También

Incidentes en marchas en Bogotá contra periodistas

Algunos de los manifestantes en las movilizaciones agredieron a periodistas de Red Más Noticias, en medio de reclamos por la manera en la que han cubierto la realidad del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que no fueron los únicos porque comunicadores de emisoras como Blu Radio y Caracol Radio también se vieron afectados por ataques por parte de personas durante las marchas.

De hecho, el presidente de Colombia soltó una fuerte declaración en contra de Semana en su discurso, con lo que dejó zanjada su marcada diferencia con ese medio de comunicación.