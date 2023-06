Las marchas de este miércoles 7 de junio, convocadas por el presidente Gustavo Petro, han visto movilizarse a cientos de personas que se identifican con el actual Gobierno.

Las imágenes de esta mañana dejan ver cómo algunos marchan en paz, pero también la forma en la que otros agreden a los periodistas que cubren esas manifestaciones.

(Vea también: Con estudiantes del Sena, Petro mostró cómo llenó calles y sacó pecho; “nos convocaron”).

Este fue el momento de la agresión en el centro de Bogotá:

Un video captado en vivo por Pulzo muestra el momento en el que varios petristas arremeten contra un presentador y un camarógrafo del canal de noticias Red+.

“Regalados. A punta de mentiras. Ustedes pertenecen a la derecha venezolana. Uribistas, a mí no me digan nada”, grita un hombre que debe ser frenado para no agredir a los periodistas.