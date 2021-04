Ante la orden del Tribunal, que dictaminó cancelar el aval que se había dado para las marchas y movilizaciones de este miércoles en el país, los organizadores del paro convocado para el 28 de abril tendrían que ver alternativas para manifestar su inconformidad con el Gobierno Nacional.

Gustavo Petro, senador que ya había hecho varias propuestas para parar el país, recordó que “un paro es, antes que nada, un cese de actividades”.

Acto seguido, desde su Twitter, listó las formas en que, los que quieran, puedan manifestarse:

Un paro es antes que nada un cese de actividades.

No abrir su negocio.

No sacar su carro

No ir al trabajo.

No comprar gaseosas.

No ir a comprar nada en grandes superficies comerciales

No hacer transacciones financieras

Retirarse de fondos privados de pensiones

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2021