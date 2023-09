En el evento, que desde la primera semana de junio cerró inscripciones, tomarán la partida 18.600 deportistas provenientes de 50 países.

(Vea también: Famoso café de Medellín en el que vivían gatos rescatados quebró por falta de recursos)

Por tal motivo, para permitir el desarrollo fluido del certamen, el cual se desarrollará en las distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros, se implementarán cierres viales escalonados, temporales y en algunos casos, totales, en calles estratégicas del centro y el occidente de Medellín, así como de Envigado y Sabaneta.

“Los cierres se llevarán a cabo en el horario comprendido entre las 4:30 a.m. y las 12:00 p. m.”, confirmaron los organizadores de la carrera.

Estas son las vías que tendrán cierres:

-Calle San Juan en sentido oriente–occidente.

-Avenida 80 en sentido sur–norte.

-Carrera 70 en sentido sur–norte.

-Calle 30 en sentido occidente–oriente.

-Avenida Industriales en ambas calzadas.

-Avenida regional en su calzada oriental.

-Avenida Las Vegas en sentido norte–sur (hasta Aguacatala).

-Avenida Las Vegas en sentido sur–norte desde calle 77 sur (Sabaneta).

-Carrera 51 Bolívar en ambas calzadas.

Según los voceros de la prueba, los deportistas de 42 kilómetros saldrán a las 5:30 a.m. y los de 21 km a las 6:00 a.m. En ambos recorridos se partirá de la calle que hay entre Parques del Río y el edificio de EPM. Por su parte, los de las distancias de 10 y 5 km iniciarán sus trayectos de la calle entre Parque de Pies Descalzos y Plaza Mayor a las 8:30 y 9:30 a.m., en su orden.

Cabe recordar que los 21 km se recorrerán por Medellín, Envigado y Sabaneta, mientras que las demás distancias se harán exclusivamente en Medellín.

(Lea también: Bogotano desaparecido en el Tolima fue hallado muerto en plena vía; iba a ver a sus padres)

Para mayor información pueden consultar a través de información disponible en www.maratonmedellín.com.