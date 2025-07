Con más de 100 días sin noticias de Tatiana Hernández Díaz, su madre, Lucy Díaz, vive con la esperanza de encontrarla con vida. La joven estudiante de medicina, que hacía sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena, desapareció sin dejar rastro. En conversación con Semana, la madre expresó su desespero y frustración ante lo que considera un abandono estatal. Asegura que ha tocado múltiples puertas sin recibir respuestas concretas sobre el paradero de su hija.

Lucy Díaz reveló a Semana que hace semanas envió una carta al presidente Gustavo Petro, solicitando apoyo directo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Esta falta de atención por parte del Gobierno ha intensificado su sensación de desamparo. “No nos ha respondido”, aseguró, cuestionando el compromiso de las autoridades con el caso. La mujer lamenta que, si su hija fuera de una familia influyente, la situación tendría otro ritmo y prioridad.

Además del abandono institucional, Lucy hizo serias acusaciones contra la Fiscalía General de la Nación. Según le dijo a Semana, una denuncia anónima recibida por correo fue replicada en medios sin editar ni proteger la información. Esta filtración, asegura, comprometió detalles clave de la investigación. La madre cuestiona la falta de custodia de los datos y asegura que, cuando pidió explicaciones, funcionarios de la Fiscalía minimizaron sus reclamos.

“Lo que me molestó profundamente es que ese mismo comunicado fue replicado sin que se cambiara una sola palabra. No redactaron una nota ni contextualizaron el contenido: simplemente copiaron y pegaron la carta tal cual”, explicó.

“Parece que pensaran que vemos muchas novelas”, contó a Semana Lucy, indignada por la respuesta oficial. Añade que mientras la familia ha sido prudente al no difundir información delicada en redes sociales, desde la Fiscalía sí se han entregado documentos a medios sin reparos. Esta situación ha creado más incertidumbre y desconfianza sobre el manejo del caso.

Lucy Díaz no pierde la esperanza de hallar a su hija, pero exige un compromiso real por parte de las autoridades. En declaraciones a Semana, dijo que no entiende cómo pueden perderse pistas clave ni por qué las cámaras de seguridad nunca funcionan. “Esto no es la búsqueda de un objeto extraviado. Es un ser humano”, concluyó, en un nuevo llamado al país para que no olviden a Tatiana Hernández. Además, criticó a la Fiscalía y dijo que “está entregando tal cual los documentos a los medios. No sabemos con qué intención”.

