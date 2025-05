Recientemente, en redes sociales ha surgido curiosidad por el apodo de ‘Barbie’ que recibe la mamá de Lyan Hortúa. Muchas personas asumían que este sobrenombre estaba relacionado con su aspecto físico, pensando que hacía referencia a la conocida muñeca por su figura y rasgos. Sin embargo, ella se encargó de aclarar el verdadero origen de su sobrenombre, que nada tiene que ver con su apariencia.

La explicación fue proporcionada directamente por Angie Bonilla, su nombre de pila, a través de un video donde explicó el motivo detrás de este apodo, desmintiendo de manera clara e ingeniosa las suposiciones sobre su físico. Según comentó, su sobrenombre no se asocia a sus rasgos ni a su cuerpo, sino que tiene un trasfondo completamente diferente.

Durante el video, ‘Barbie Vanessa’ profundizó sobre cómo comenzó a ser llamada así. Recordó que el apodo surgió hace varios años y ha trascendido entre sus amigos y conocidos hasta convertirse en una manera habitual de referirse a ella. Relató que, contrario a lo que muchos piensan, no se debe a creencias de querer parecerse a la famosa muñeca en aspecto o personalidad.

La mujer aseguró que muchas veces los apodos tienen historias muy diferentes a lo que generalmente se imagina la gente. En su caso, explicó que ‘Barbie’ fue resultado de una coincidencia y una anécdota que nada tiene que ver con la imagen física, sino más bien con una experiencia particular en su entorno personal.

En palabras de Vanessa, este sobrenombre hace alusión a una situación específica en la que, por temas de jovialidad y buen humor entre amigos, comenzaron a llamarla así. Con el tiempo, el apodo se fue popularizando entre las personas cercanas y, posteriormente, llegó a ser reconocido por quienes la siguen en redes sociales.

“Es una pregunta muy constante para mi y créanme que no tiene que ver con cuerpo o cara. Eso solo es un estereotipo de persona, para mi ‘Barbie’ es desde niña, mi mamá me decía ‘mi barbie negra’ y así mismo empezaron todos. No tiene nada que me crea o piense que me parezco a una ‘barbie’. Me apasiona el color rosa y no es que me crea una de ellas“, dijo en un video publicado en su cuenta de TikTok hace algún tiempo.

@barbievanessa88 Me dicen Barbie, pero no porque me crea una muñeca 👀✨ Todo empezó con mi mamá q con sus ojos de amor me ve así 💖💖. Y ps ya hoy día todos me conocen por BARBIE 🎀💝 ♬ sonido original – Barbie Vanessa🎀

La aclaración que hizo Vanessa fue bien recibida por sus seguidores, quienes agradecieron la transparencia con la que compartió el motivo real de su nombre de pila. De esta manera, desmintió cualquier vínculo entre el apodo y estándares estéticos, reafirmando que la identidad de las personas va mucho más allá de la apariencia.

Esta mujer está siendo investigada por las autoridades por su presunta relación con grupos criminales que habrían desencadenado en el secuestro del pequeño Lyan Hortúa, quien duró retenido 18 días en cautiverio. Para la liberación del niño, la familia habría pagado una suma cercana a los 4.000 millones de pesos. En medio de este escándalo, la mujer decidió poner privada sus redes sociales.

En la cultura colombiana, es muy común que las personas reciban apodos dentro de su círculo social o familiar, los cuales, más allá de una referencia física, pueden tener orígenes ligados a anécdotas, eventos graciosos o características personales. Estos alias pueden jugar un papel divertido, pero también generan curiosidad, especialmente cuando involucran a personas con presencia en internet.

