El denominado caso Colmenares no ha podido ser resuelto en su totalidad por parte de las autoridades, pues después de 14 años de que ocurriera el deceso de Luis Andrés todavía la justicia sigue posando su mirada sobre Laura Moreno y Jessy Quintero.

Oneida Escobar, quien hace un tiempo recibió la noticia de que su exposo será papá por tercera vez, ha sido un rostro visible del sonado caso pues ha tenido que batallar para seguir adelante, pese al inmenso dolor de perder a su hijo mayor de manera trágica

En ese sentido, Jorge Colmenares, hijo de Escobar y hermano del entonces estudiante universitario fallecido, estrenó un pódcast llamado ‘Vivir para entenderlo’. Para lanzar el primer episodio invitó a su madre, con el fin de que ella compartiera reflexiones sobre la trágica muerte de Luis Andrés.

Esa conversación estuvo marcada por momentos de perdón y conmovedoras revelaciones sobre cómo este dolor cambió a la familia, pues Escobar manifestó que luego de la pérdida de su hijo, se sintió “seca” emocionalmente: “En esos momentos, no podía dar amor, me encerré en el dolor”.

Escobar, en su relato, destacó cómo se aferró al proceso judicial en busca de justicia para Luis Andrés, lo que la llevó a desconectarse de sus seres queridos, incluyendo a su hijo Jorge :

“Uno comete el error de aferrarse a la persona que ya no tiene y se olvida de lo que tiene uno al lado. Eso me pasó a mí. Y eso le digo a todas las mamás, que no cometan mis errores”, dijo la mamá de los Colmenares.