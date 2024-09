Sin lugar a dudas uno de los casos más sonados de los últimos años es el de Luis Andrés Colmenares, quien falleció en extrañas circunstancias la noche del 31 de octubre de 2010.

A partir de ese momento, su familia entre en dispendioso y largo litigio en el que Jessy Quintero y Laura Moreno son las principales señaladas no de cometer el crimen, sino de, aparentemente, conocer detalles sobre cómo habría ocurrido el mismo, aunque no los comentarían con las autoridades.

Jorge Colmenares, quien hace poco contó si mantiene contacto con las dos mujeres mencionadas, ha contado sobre algunos episodios paranormales que se habrían presentado durante varios meses después de la muerte de su hermano, en Bogotá.

El concejal comentó durante una entrevista en un pódcast que, alguna vez, un sacerdote llegó a la casa de su familia por pedido de la señora Oneida Escobar, luego de que sintiera un olor a tabaco que no se iba del hogar.

El sacerdote acudió a su llamado y pidió que retiraran la tierra que rodeaba un árbol y allí encontraron un entierro con huesos de animal y un muñeco.

“Había un árbol y el sacerdote le dice escarbemos ahí y cuando escarban había huesos de perro y un muñeco de trapo, no sé si era brujería o no sé qué era, porque yo de eso no sé mucho, más bien soy un poco cobarde, pero mira las cosas que ya estaban sucediendo en la casa”, dijo Colmenares.