Claudia López informó en su cuenta de Twitter que la enfermedad de su madre es uno de los retos más duros que le ha puesto la vida este año. Además, aclaró que doña María del Carmen no tiene coronavirus.

“De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil. Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante”, escribió la alcaldesa de la capital, en su cuenta de Twitter.