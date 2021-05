Una de las denominadas madres de primera línea, que se identificó solo como María, habló en Noticias Caracol un día después de los enfrentamientos en el sector del Portal de las Américas, en Bogotá, al finalizar la jornada de marchas del miércoles en la noche.

La mujer dijo que quedó en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Esmad de la Policía, y que para ese momento su labor era tratar de evitar el choque y defender a los jóvenes que van en el frente de las protestas.

No obstante, los disturbios fueron inevitables y las mujeres recibieron toda la arremetida con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

“Estábamos a 100 metros. Les mostramos nuestros escudos, que como lo han visto se identifica con letras blancas: ‘Mamás primera línea’. Tratamos de salir uniformadas porque no somos vándalas, si no fuera así no nos haríamos ver de esta manera”, contó María.