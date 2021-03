green

El sábado 1 de diciembre del 2018, Andrea Katherine Vega salió de su casa y dejó a cargo de sus dos hijos a la mujer que vivía con ella, quien también pagaba arriendo en la localidad de Usme, en Bogotá, pero no era su familiar.

En aquel momento, relató la madre a Noticias Caracol en 2018, “dos manes en una moto, uno blanco y uno moreno” se llevaron la niña y dejaron un número para que se comunicaran y devolverla, pero esa información se la dejaron a la cuidadora, quien lo contó tres días después del secuestro.

“Ella dijo que era alguien cercano a mí porque me preguntaron y como yo no estaba, entonces se llevaron a la niña”, sostuvo Vega.

Aunque desde ese momento el caso se puso a disposición de la Policía y el Gaula, 826 días después no ha pasado nada, a pesar de que existe una recompensa de 20 millones para quien dé información crucial sobre el paradero de la menor.

En una nueva charla con El Tiempo, Andrea Katherine Vega aseguró que “no me cansaré de buscarla, me he soñado mucho con ella, la siento cerca y sé que la tendré de regreso. Mi corazón de madre me dice que mi hija está viva”.

Aunque ya pasaron dos años y tres meses desde aquella pérdida, la mujer de 27 años conserva el “muñeco preferido” del que Danna Guadalupe “no se separaba nunca”, así como de “otros juguetes como el armatodo, un trencito de elefante, tigre y rinoceronte”.

Los días sin su hija son largos, tediosos y aunque el tiempo ha pasado, ella tiene vivos los recuerdos que logró cosechar en el año ocho meses que estuvieron juntas.

“Los primeros días sentía su presencia en el baño, en el patio y en la cocina. Cuando yo estaba cocinando ella era feliz, era detrás mío viendo que estaba haciendo y pidiendo que le diera. Le gustaba la sopa de pasta, el pollo, el chocolate con pan, el yogurt y las galletas. Su dulce preferido era el bom bom bum”, recordó la joven madre en la charla con El Tiempo.

El próximo 12 de abril, la niña cumplirá cuatro años y el clamor de su madre es uno solo: “No sé en qué manos estará. Solo le pido a Dios que esté bien y que la pueda recuperar pronto”.

¿Cómo fue el robo de la bebé en Usme?

Según cuenta Vega, la señora a quien dejó cuidando a su hija se llama Rosalba. Por vivir en la misma casa tenían mucha confianza y por eso permitía que le cuidara sus hijos cuando ella debía salir.

Sin embargo, aquel 1 de diciembre, a las 11 de la mañana, cuando se llevaron la bebé, “nadie escuchó gritos, ni que pidiera ayuda. La actitud de ella me pareció sospechosa, se escuchaba muy calmada, como si no hubiera pasado nada, al dueño de la casa y a los vecinos les avisó tiempo después”, recordó la madre.

Además de ocultar la información del número de teléfono que habían dejado los ladrones, la cuidadora le aseguró a la joven que no podía acercarse a la casa porque los secuestradores la tenían vigilada y que tampoco debía avisar a las autoridades, que mejor se dedicara a buscar el dinero del rescate, dice El Tiempo.

Luego del suceso, la señora se fue de Bogotá y Andrea Katherine se enteró que estaba viviendo en Armenia, hasta donde llegaron las autoridades para capturarla por este y otras investigaciones relacionadas a desapariciones, incluso, Rosalba fue detenida como presunta responsable del asesinato de una mujer.

Esta clase de delitos se sigue presentando en el país y este año el ICBF advirtió una nueva modalidad de robo de niños en Colombia. El Instituto Colombia de Bienestar Familiar alertó a los padres para que no confíen en inescrupulosos están actuando bajo la modalidad de suplantación, haciéndose pasar por funcionarios de esa entidad para ingresar a los hogares colombianos.

Para tal fin, las personas que deseen conocer información sobre el ICBF podrán comunicarse a las líneas 141 y 018000918080 para resolver inquietudes respecto de los procedimientos que adelanta la entidad o recibir asesoría.

Entre lo más básico que deberán tener en cuenta los padres es que todos los trabajadores de esta entidad van identificados portando carnés, prendas y papelería oficial.