green

Hasta Popayán llegó un estadounidense buscando el amor de una mujer que lo encantó desde la distancia, pero su estadía en esa ciudad se volvió un martirio, dice él, porque lo secuestraron y le pedían plata para dejarlo ir.

El hombre que se identificó como Daniel Orginales es un jubilado oriundo de Texas y viajó a Colombia para conocer a la persona con la que se comunicó virtualmente durante dos años.

Q’hubo Cali dio a conocer que el hombre llegó a la capital caucana completamente enamorado, pero, según la víctima, la mujer con la que se encontró lo secuestró y lo encerró en una habitación porque sus tarjetas de crédito no tenían fondos.

“Siempre que salía me dejaba encerrado con llave en un cuarto. Un día se descuidó y dejó las puertas sin candado y ahí fue cuando hui sin maletas ni nada, y corrí por muchas cuadras de Popayán”, asegura Orginales.

Por lo que se conoce del caso, esto sucedió en el barrio Lomas de Granada, que queda en la periferia de esta capital.

Su fuga sucedió en la mañana del jueves y contó con la fortuna de que en su camino se cruzó con un guarda de seguridad que conocía al concejal Julián Ausecha Ordoñez.

El representante político le contó a El Tiempo la versión sobre cómo conoció a este extranjero que dice haber sido secuestrado.

“Me llama un amigo que es vigilante que me dice que hay un ciudadano extranjero extraviado. Al ciudadano lo hacemos llegar al Concejo. El señor, desesperado, manifiesta que ha sido retenido, que vino a una cita de amor y que lastimosamente las cosas no le salieron bien y que por su liberación debía pagar 1.800 dólares”, comentó Ausecha.

No obstante, las autoridades están investigando este caso porque el Comandante de Policía de Popayán, coronel Boris Albor, tiene la otra versión de los hechos.

El estadounidense “también fue objeto de denuncia por parte de esa familia por el no pago de hospedaje y alimentación”, aseguró el uniformado.

Según una denuncia ciudadana que también dio a conocer este caso, el hombre mantiene su posición de no tener cómo devolverse a su país y por tal razón está buscando la ayuda de la embajada para poder tomar un avión a Texas lo más pronto posible.