Para 2025 se prevén algunas movidas en el Gobierno Nacional y una de ellas, quizás la más importante, sería la salida de Luis Gilberto Murillo de la Cancillería.

En diálogo con Semana, el canciller indicó que está analizando su continuidad en el cargo, señalando que han sido dos años de trabajo intenso, por lo que considera que es el momento justo para darse un respiro.

“A mi familia le había dicho que iba a estar en el cargo unos dos años y después miraría otros horizontes, y ya empecé el tercer año. Yo sé que tendré, ahora que salgamos de vacaciones, esa conversación con mi esposa y mis hijos, que siempre me aconsejan y me asesoran en estos temas“, dijo.

Y agregó: “La verdad es que la exigencia de esos cargos es inmensa. Por ejemplo, llevo tres meses en los que prácticamente uno duerme en el avión, se cambia de ropa en los aeropuertos y en ocasiones impacta las diferentes zonas horarias. El desgaste no es menor”.

Luis Gilberto Murillo responde si será candidato presidencial

Sin embargo, hay una versión que indica que Luis Gilberto Murillo saldría de la Cancillería para dar un paso gigante: buscar la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

El aún canciller indicó en el medio citado que por ahora no contempla esa posibilidad y que está a disposición del presidente Gustavo Petro hasta que “él lo considere”.

“No estoy en ese estadio, la verdad, lo que quiero es seguir contribuyendo. A veces la vida lo lleva a uno a donde menos piensa. Yo estaba tranquilo, me tocó salir del país, hice una carrera en Estados Unidos, conocí a mucha gente, hice relaciones que ahora pongo al servicio del país. Estaba en eso y me tocó renunciar a mi ciudadanía estadounidense para poder venir a prestarle un servicio al país. Cada capítulo lo va llevando a uno, a veces, a un capítulo no imaginado“, precisó.

Y añadió: “Estoy concentrado en el trabajo de la Cancillería; además, hay muchos chicharrones por resolver y hemos resuelto muchos. Primero, la voz de Colombia es muy potente en el contexto internacional hoy, la gente quiere escuchar al país y sus propuestas”.

Finalmente, en cuanto a su futuro inmediato si llegase a renunciar, Murillo detalló que se ve más regresando a la academia que en la Casa de Nariño, pero siempre con el propósito de aportarle al país.

“En cualquier plataforma, en lo público o por fuera, lo que quiero es seguir contribuyendo al país, que está en un momento histórico bien interesante, se están dando grandes transformaciones… Tengo algunas ofertas académicas, me veo más poniendo mi experiencia al servicio de las generaciones que se están formando. Ya lo hice”, concluyó.

