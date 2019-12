La publicación que hizo el congresista del Polo Democrático Jorge Robledo, en medio del paro, tiene que ver con una imagen de un caricaturista que ridiculiza al jefe de Estado al dibujarlo como un cerdo con banda presidencial.

El hecho de que Robledo compartiera esa publicación en sus redes enfureció a Colmenares, que no dudó en dedicarle un mensaje en el que lo madrea y le dice “irrespetuoso e inservible”.

Eso sí, al final de los insultos Colmenares le exige “respeto” al senador, algo que varios tuiteros calificaron como un desatino por parte del profesor debido a las palabras de grueso calibre que usó. Además, le dicen, porque así la caricatura pueda ser ofensiva, de todas formas el senador no usó ese lenguaje de insultos al que sí apeló el docente.

Pero a Robledo también le dieron ‘palo’ en las redes por la imagen que compartió, y hasta hubo quienes le llamaron la atención ya que al ser un congresista no debería “incentivar” este tipo de burlas, sino exponer argumentos que permitan evitar confrontaciones de un lado y otro.

También le recordaron que así como se jacta de haber sido elegido “7 veces como el mejor senador”, también debería “dar ejemplo” para romper con esa polarización política.

“SENADOR” Robledo. Recuerde que “lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo. El irrespeto no es oposición. Aunque no comparta la mayoría de sus ideales siempre pensé era una persona respetable. Muy bajo esto. Quien no respeta no es respetable..

— Juan M. Aparicio M. (@apariciojuanma) 4 de diciembre de 2019