El anuncio de su salida tomó por sorpresa a los oyentes que estaban escuchando el programa matutino de la mencionada cadena radial, pues fue el propio Luis Carlos Vélez el que, inesperadamente, comunicó al aire que dejará su cargo.

“Hoy tengo que contarles una noticia personal y lo hago con todo el cariño. Voy a estar al aire hasta el 15 de noviembre. Quiero agradecerles a todos por estos casi 7 años juntos, a la familia RCN que llevo en el corazón, a la organización Ardila Lülle y, por supuesto, a mi equipo. Juntos logramos casi triplicar la audiencia”, dijo inicialmente el periodista.

A lo largo de unos 5 minutos, el comunicador fue enfático en que en dicha emisora siempre se le permitió decir lo que él quisiera. No obstante, tiró unos dardos relacionados con la forma en la que, para él, se debe hacer periodismo.

“Hoy más que nunca, el periodismo debe enfrentar a los poderosos y asumir esas consecuencias. Debe opinar si algo le parece mal, levantar la mano y preguntar, el mejor periodismo es el que le sirve a la gente y no a las élites ni a los que se creen con la autoridad moral de dictarnos cómo debemos pensar”, agregó en su intervención.

Acto seguido, Luis Carlos Vélez señaló que aprovechará los días posteriores a su retiro para tomarse un descanso y poder compartir con su familia.

“Lo de hoy es un hasta pronto, entre tanto, tendré unos meses para dormir hasta un poco más tarde, como ese guerrero que deja descansar su espada por unos días, recalibrar, respirar, alimentar el cuerpo, el alma y devolverle algo a mi esposa y a mis hijos”, aseguró.

Pero allí no quedó todo, pues dejó claro que volverá a los medios en algún momento y reiteró su agradecimiento con quienes le dieron la oportunidad de estar al frente de La FM.

“Todos aquellos que prefieren el silencio, no celebren demasiado. Porque muy pronto vamos a seguir trabajando en el contra poder y más ahora en la situación que estamos viviendo en Colombia […]. Me estoy despidiendo con un gran sentimiento de orgullo y gratitud […]. Me voy en los mejores términos y con agradecimientos inmensos a este lugar. Como todos los días dije: todo va a estar bien”, concluyó Luis Carlos Vélez en su despedida.

¿Quién es Luis Carlos Vélez?

Es un reconocido periodista colombiano por su trayectoria en medios de comunicación y su incisivo análisis sobre temas económicos y políticos. Actualmente, se desempeña como director de La FM de RCN Radio, una de las emisoras más importantes del país.

Esto significa que es el encargado de liderar y coordinar la producción de los principales programas de noticias de la emisora. Además, Vélez es el presentador del programa matutino de la cadena radial, donde analiza la actualidad, entrevista a personalidades y expertos, y ofrece su visión sobre los temas del día.

Sus opiniones y análisis suelen marcar la agenda mediática, ya que abren debates y conversaciones sobre los temas más importantes de la agenda nacional.

Antes de llegar a La FM, Vélez trabajó en CNN en español, donde cubrió importantes eventos internacionales y se consolidó como un referente en el periodismo económico.

