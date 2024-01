Ecuador está viviendo momentos de miedo y zozobra por la ola de terrorismo de los últimos días. Por ejemplo, el mundo vio como encapuchados se tomaron un canal de televisión en vivo el pasado martes 9 de enero y amenazaron a los periodistas con armas de fuego.

Ese mismo día, el crimen organizado también se tomó la Universidad de Guayaquil donde retuvieron, por varios minutos, a alumnos y profesores de esa institución educativa. Por ello, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto interno armado.

Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, aseguró que esos problemas de orden público fueron infundados después de que él dejara la presidencia en 2017. Sin embargo, en La FM, el exmandatario se salió de las casillas por varias preguntas “tendenciosas” según él.

El primer choque fue con D´arcy Quinn cuando le preguntó sobre la salida de la base militar de los Estados Unidos en Manta y que muchos atribuyen que eso disparó la delincuencia en el vecino país.

“Que malos datos que dio señora periodista porque si usted revisa los datos cando sale esa base de Manta, tenemos 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, por eso es importante dar datos y no relatos. No repita esas cosas, muchos periodistas actúan de mala fe y ponen cortinas de humo por el fracaso de los gobiernos neoliberales que desmantelaron al Estado”, afirmó de manera ofuscada el expresidente ecuatoriano.

Quinn contratacó y le preguntó que entonces dónde se había empezado a originar los brotes de criminalidad en el país vecino, ya que el gobierno de Correa “fue una maravilla”, algo que al exmandatario tampoco le gustó.

“No fue una maravilla, pero todos los indicadores así le duela a usted, dicen que fue tremendamente exitoso, lo dice la estadística, lo dicen las evidencias”, cerró Correa.

Sin embargo, las cosas no iban a parar porque el expresidente estalló cuando Luis Carlos Vélez reveló la agenda mediática que tiene para hoy, asegurando que él estaría “pescando en río revuelto” para volver a lanzarse a la presidencia de Ecuador y por eso está dando entrevistas a muchos medios en la región.

“¿Cuál es el problema que tienen si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Imagínese las locuras suyas. Yo no he pedido una sola entrevista, ustedes fueron los que me invitaron a esta entrevista”, aseguró Correa.

Luis Carlos Vélez, un poco más calmado, le preguntó el por qué de sus respuestas a la defensiva. Por lo que el exmandatario aseguró que se debía a la mala intención de las preguntas que le hicieron en la entrevista.

“La pregunta es muy sencilla ¿quiere volver a la presidencia de Ecuador?” le dijo Vélez y Correa, de inmediato, se exasperó porque el periodista le dijo que si “no tenía los cojones para responderla”.

“Qué vergüenza usted, habla tanto y no me deja responder, se está entrevistando solo. Yo seré presidente de Ecuador si al pueblo le da la gana y si me da la gana de hacerlo, no tengo que darle explicaciones al respecto y menos a un medio mediocre”, manifestó Correa al aire.

Vélez siguió presionando a Correa para que respondiera hasta que el exmandatario insultó al director de La FM. “Usted es un pésimo periodista” le dice Correa a lo que le respondió Vélez “pues usted es un pésimo expresidente y es un señor arrogante”.

