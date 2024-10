En la mañana de este jueves 3 de octubre, el periodista bogotano se despidió de la emisora y confirmó que no continuará liderando el espacio de la mañana, en el que hizo muchos cambios durante su estancia.

En vivo, Luis Carlos Vélez anunció su salida con un mensaje que duró varios minutos y en el que agradeció a los compañeros que tuvo en la mesa radial durante este último periodo.

Según dijo, su permanencia como conductor del informativo matutino será hasta el 15 de noviembre, tiempo en el que los dueños de la emisora podrán encontrar a la persona que lo reemplazará.

Sin embargo, con este anuncio, inesperado para muchos porque La FM subió en audiencia bajo su dirección, quedan varias preguntas por resolver. ¿Por qué se va si todo iba tan bien? ¿Estará en otro medio de comunicación colombiano pronto o volverá a Estados Unidos? ¿Quién llegará en su reemplaz0? ¿Habrá más salidas en los próximos días?

Lo cierto es que las especulaciones sobre el adiós de Vélez a la emisora están en boca de todos, pues él ha sido uno de los periodistas que más ha usado los micrófonos para criticar al presidente Gustavo Petro en estos dos años de gobierno, lo que le ha permitido tener mucha más relevancia que otras emisoras.

Aún no se sabe, y seguramente no se sabrá, si lo de Luis Carlos fue una renuncia por decisión propia o una despedida por parte de los dueños de la emisora, pero lo cierto es que, por las palabras que dijo, el periodista no parece tener una propuesta de trabajo sobre la mesa en la actualidad, pues aseguró que estará disfrutando de su familia.

Durante el próximo mes, el matutino de La FM lo seguirá conduciendo Vélez, pero aún no está claro quién llegará a reemplazarlo. Antes de Luis Carlos, quien estuvo allí fue Hassan Nassar.

Quiénes son los dueños de La FM

Esta emisora hace parte de la Organización Ardila Lülle (OAL), que también es dueña de RCN Radio, La Mega, Radio Uno y otras emisoras que se emiten en Bogotá y otras ciudades del país.

Además de esto, la OAL es dueña de RCN Televisión y tiene parte en Win Sports.

