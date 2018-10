Denunció que el ataque de este miércoles contra la sede de la cadena radial en Bogotá es el segundo, por lo que lo calificó “sistemático”.

“Me duele muchísimo, porque este es un ataque contra la libertad de prensa y la libertad de expresión —agregó Vélez—. Y hay otra cosa que me duele muchísimo, que es el silencio de nuestros colegas. Porque vaya a ver uno el movimiento de nuestros colegas los fines de semana cuando escriben columnas, y salen unos retuiteando a otros, cuando los ataques sí son sistemáticos contra una parte del pensamiento político de este país”.

Se declaró impactado por ver esa casa (refiriéndose a la sede de RCN), “que durante tanto tiempo ha sido un emblema del periodismo colombiano, pintada, agredida, insultada. No es la primera vez que ocurre en estos días: en las manifestaciones estudiantiles de hace unas semanas también agredieron esta casa”.

“Tengo que decir que es muy decepcionante porque esta casa le ha dado voz a todo el mundo en este escenario de las manifestaciones. Incluso, nosotros hemos ido más allá: hemos invitado a una de las líderes de las manifestaciones estudiantiles, Jennifer Pedraza, para que exprese con todo el espacio las bases y los fundamentos de estas manifestaciones”, agregó.

Vélez reconoció que él, lo mismo que sus compañeros de la mesa de trabajo de La FM, comparte esas posturas sobre la necesidad de una “educación pública, de valor, sostenible, porque, además, la educación es la mejor inversión para el crecimiento económico de una nación”.

Precisó que lo que han hecho los estudiantes y “algunos vándalos” no viene solo, “porque esto es producto de un ataque sistemático a estas tres letras (RCN), a esta casa de comunicación, que han estigmatizado durante mucho tiempo grupos políticos y también miembros de la comunidad periodística de este país”, dijo, y remarcó que lo que afirma lo hace a título personal y no a nombre de la cadena radial.

“Entiendo lo de los políticos, porque este es un país en el cual, si uno no es enemigo de los enemigos, es inmediatamente enemigo —continuó Vélez—. Y como en esta casa en estos últimos meses no tenemos enemigos y lo que hemos hecho es periodismo responsable e independiente, diferente, pues hay gente que, como ve que uno no se alinea con ellos, inmediatamente lo cataloga como enemigo”.

Admitió que pueden haber cometido errores en la emisora, pero al ver en redes sociales que se justifican los ataques a RCN por la campaña electoral y que hacen referencia a la entrevista “dura” que le hicieron a Petro y la “supuesta mano blanda” que le extendieron a Duque, aclaró:

“Todo esto hace parte de la retórica de un medio de comunicación, un portal y un escritor que hizo un video editado, recortado y nunca entendió que al señor Gustavo Petro se le invitó en varias oportunidades a esta casa a que tuviera entrevista. En esa lista de invitaciones, pues estaba el reto musical, que queríamos hacérselo a él y a Iván Duque. El candidato Duque accedió a venir en esa ronda de entrevistas y se prestó para ese tema. El señor Gustavo Petro no quiso venir. Aquí no hubo ataques a mansalva, aquí no hubo preferencias editoriales”.

En ese punto de su exposición, Vélez lanzó su advertencia: “Así que ese cuentico de que aquí se le hizo campaña a Iván Duque es mentira. Y es producto de la animadversión que el propio Gustavo Petro se encargó de crear contra esta casa y estos medios de comunicación. Si le llega a pasar algo a algún periodista de RCN el único culpable, o el principal culpable, es Gustavo Petro. Es así de claro”.

“Porque muchos de sus seguidores, que ni siquiera escuchan esta radio, le creen totalmente lo que dice, y nosotros no estamos matriculados ni con la derecha ni con la izquierda ni con nada. Campaña negra, estigmatización continua contra esta casa. Pero eso no nos amedrenta”, dijo.

En este contexto, cabe recordar lo que ha dicho al respecto Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en La FM: “En el caso particular de RCN, hemos advertido a Gustavo Petro que sus manifestaciones estigmatizantes en algunas oportunidades contra RCN pueden derivar en este tipo de hechos. Un líder públicotiene que asumir que tiene que protegerla libertad de expresión”.