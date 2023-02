El titular de la cartera de Transporte sorprendió con sus declaraciones de este jueves, asegurando que el Gobierno frenaría otros proyectos de transporte de la capital si no se hace la primera línea del metro de forma subterránea.

Los panelistas del programa La Luciérnaga se unieron a las críticas de diversos sectores por la amenaza. El director de ese segmento, Gabriel de las Casas, arremetió directamente contra el ministro: “Es un poco pantallero, le encanta lucir las marcas con logo grande”, señaló. “Él es rico, es millonario. Tiene con qué comprar las marcas más exclusivas, pero las mismas marcas las venden en el Dolphin Mall a un tercio o un décimo del precio”, añadió.

“Le encantan con el logo grandísimo, y ponerse el logo grande y lucir la lobería. Ese es el tipo de ministro que ahora quiere ser emperadorcito”, sentenció.

Melquisedec Torres se centró en el tema que originó la polémica y señaló que es algo que “deja un punto muy complicado entre la nación y el distrito”, pero que su origen en algo más profundo: “Un origen enfocado en un lado a un programa de gobierno radical que tiene el presidente Gustavo Petro y a unas intenciones presidencialistas que tiene la alcaldesa Claudia López, que no encajan en las intenciones que tiene el presi Petro de dejar un sucesor en 2026″, sostuvo el analista.

“Tenemos un presidente que considera que la presidencia es un organismo absoluto y que las condiciones de institucionalidad que tiene el país no valen, porque a él lo eligieron por voto popular y todo está autorizado”, agregó, refiriéndose también al mandatario.

Volviendo a Reyes, no dudó en decir que hizo declaraciones de manera directamente “intimidante y chantajista”, momento en el que De las Casa lo interrumpió para reiterar: “¡Lobazo!”.

Torres descalificó los conceptos de abogados particulares contratados por la presidencia para avalar su pretensión de cambiar el trazado de la primera línea del metro. “Pueden ser muy prestigiosos, pero no pasan de ser abogados particulares, no tienen funciones públicas. La opinión que tengan jurídica no va más allá de eso, de ser una opinión; ni autorizan ni aprueban. No asumen ninguna responsabilidad ante el país por lo que dicen, simplemente cobran por decirlo y pare de contar”, señaló.

“Se consigue los conceptos de unos abogados particulares cuando a su vez tiene una poderosa oficina jurídica ahí en la Casa de Nariño que hubiera podido conceptuarle. Nos queda la duda de por qué el señor Vladimir Fernández no ha emitido un concepto desde su oficina, porque es servidor público y asume responsabilidades”, concluyó el analista.

El dictadorcito ya se está poniendo el traje de emperadorcito — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 2, 2023

De las Casas también cerró insistiendo en lo suyo: “El ministro no tiene pantalones y le toca hacer lo que el presidente le dice”.