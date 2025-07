La intervención de la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, ha llevado a que se abran los micrófonos para profundizar en su postura y en los cuestionamientos que ha hecho en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

En una entrevista con el diario El Tiempo, Garrido expresó sentirse amenazada por el actual Gobierno, citando lo ocurrido con Miguel Uribe y las respuestas que ha recibido por parte de Armando Benedetti y Alfredo Saade.

En un comienzo, la representante afirmó que, de no ser por una tutela, no contaría con un esquema de seguridad. También habló de las amenazas que ya había recibido anteriormente por parte del Eln y las disidencias de las Farc.

“Hoy tengo mi esquema de seguridad porque una tutela me ha amparado mi derecho a ese esquema, porque si fuese por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) me lo hubiese desmejorado y me lo hubiese quitado”, comenzó diciendo la representante al respecto.

“Debo decirle al país que además de las dos amenazas del Eln, las dos amenazas de las disidencias de las Farc, por supuesto que tengo desconfianza del Gobierno, porque ya está demostrado con lo que pasó con Miguel Uribe que este Gobierno no es capaz de garantizarle el libre ejercicio a la oposición. Ya esa violencia política que llevábamos veinte años de haber superado, volvió”, agregó la funcionaria.

“Me siento amenazada por el Gobierno Petro”: Lina Garrido

Con relación a lo acontecido después de su intervención, la representante reconoció que fue un riesgo lo que dijo y la forma en la que se dirigió al presidente, lo que la lleva a sentirse amenazada, pero aseguró que fue una decisión de vida.

“Después de lo que pasó ayer, yo quiero que los colombianos entiendan el riesgo que he asumido, que es una decisión de vida, claro que sí, pero que sepan que hoy también me siento amenazada por el Gobierno de Gustavo Petro”, ratificó Garrido. Y agregó: “Una vez terminó esa réplica empezaron con su ejército digital a amenazarme, a maltratarme, el mismo ministro Bendetti, el mismo pastor Saade y todos esos fanáticos que los siguen sin oír, sin ver, sin comprender, esos son los que nos llevan hoy a que nuestra vida y la vida de nuestras familias estén en peligro”.

Cabe resaltar que ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de sus redes sociales, afirmó que ya denunció penalmente a Lina Garrido “por su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación y redes sociales”.

