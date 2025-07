En medio de la instalación del Congreso de Colombia, el pasado 20 de julio, la intervención de la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, dejó un fuerte eco en las redes sociales y círculos políticos. Garrido lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro y su Gobierno, en uno de los discursos más contundentes de este periodo legislativo.

La congresista respaldó sus críticas sobre Petro y su equipo, lamentando la instrumentalización de causas sociales para ganar votos, tales como el feminismo y el ambientalismo. “Al presidente solo le faltó ser negro para ganarse el voto afro”, apuntó Garrido con tono crítico.

El efecto de la denuncia en el Congreso fue evidente cuando el presidente Petro se retiró abruptamente del Salón Elíptico antes de que concluyeran las intervenciones de la oposición, en un hecho que fue ampliamente difundido y comentado.

Al respecto, Felipe Zuleta, periodista y panelista de Blu Radio, hizo un análisis en la emisora de lo que fue el discurso de Petro, mostrando su sorpresa por las cifras que mostró, que constrastan mucho con la realidad de Colombia. Incluso, hasta se refirió al caso de Miguel Uribe y su intento de asesinato.

“Vi las 2 horas del discurso del presidente y las intervenciones de la oposición. Me encantaría vivir en el país que el presidente tiene en la cabeza, oyendo al presidente yo decía que esto era un paraíso. El presidente vuelve e insiste en que el atentado de Miguel Uribe viene desde Dubái. No hay ninguna prueba de eso”, dijo Zuleta.

Además, Zuleta también se refirió a la intervención de la representante Garrido, lanzándole una crítica por su actitud en el recinto del Congreso.

“Me pareció buena la intervención, pero creo que se le pasó un poco la mano, porque le estaba hablando de frente al presidente de la República. Él no se ha encargado de respetar la institución presidencial, lo hemos visto en intervenciones demenciales, pero una cosa es que el presidente no respete el cargo y otra es no respetarlo a él. Me pareció valerosa su intervención, pero para mal o para bien estaba al frente del presidente de la República. Estábamos hablando de un acto protocolario, tengo mis dudas. El tonito me parece un poco irrespetuoso”, mencionó.

En respuesta a los comentarios despectivos emitidos después por el presidente Petro en redes sociales, Garrido insistió que Petro había escuchado su intervención y que no la olvidaría debido a su duras acusaciones. Finalmente, la representante invitó a los colombianos a votar con conciencia en los comicios de 2026, rechazando falsas promesas y exigiendo un liderazgo auténtico y comprometido con el país.

