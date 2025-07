Durante la conmemoración de la independencia de Colombia este 20 de julio del 2025, fue inaugurado el periodo 2022-2026 de la última legislatura del Congreso y su inicio se vio marcado por una notoria confrontación entre Luz María Garrido, representante a la Cámara del partido Cambio Radical y el actual presidente Gustavo Petro.

Durante el alegato, Garrido no tuvo pelos en la lengua en exponer a viva voz su descontento con el desempeño de Petro en su mandato, acusándolo de “haber traicionado a Colombia” y de no haber cumplido con las promesas hechas durante su campaña electoral. Aseveró que a pesar de los 11 millones de votos que tuvo el expresidente, a tres años de su Gobierno, no hay logros visibles, resaltando que su administración sólo ha quedado en “palabrería y discursos vacíos”.

La congresista también puso en tela de juicio la transparencia del Gobierno de Petro, mencionando escándalos que empañan su mandato presidencial. Entre estos destacó irregularidades en contratos de Ecopetrol, desfalco al sistema de salud del Magisterio y el sonado caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hecho que dejó a dos expresidentes presos y a otros funcionarios involucrados.

Sin embargo, una de las acusaciones que más revuelo causó fue cuando la congresista cuestionó la seguridad nacional del Gobierno. Garrido hizo mención al sufrido atentado del senador Miguel Uribe, enfatizando que sucedió sin que Petro y su equipo hubieran experimentado una situación similar cuando eran oposición.

Ante estas ásperas críticas, se observó a Petro retirándose del recinto parlamentario, lo que la representante calificó como una huida del presidente. Después de este incidente, el mandatario respondió a través de su cuenta en redes sociales, alegando que escuchó toda la intervención de Garrido y la tildó de “insultos y mentiras”.

Según el mandatario, su oposición solo se basa en la desinformación y la agresión verbal y aunque reconoció no haber logrado la “paz total”, destacó avances económicos como la reducción de la inflación y se comprometió a objetivos como la descarbonización de la economía, la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc y la gratuidad en la educación superior para los jóvenes colombianos.

Sin embargo, hubo una declaración que causó sorpresa y fue cuando Petro, como es costumbre, la emprendió contra la prensa al asegurar que se había quedado hasta el final de la intervención de la oposición, cuando no fue así. El mandatario salió con una afirmación que causó sorpresa.

“Escuché a la oposición hasta que terminó. Ya empieza la prensa del gran capital, a construir sus mentiras. Cuando se exceden en mentiras me baño. Me acabo de bañar. Pero Paloma dijo algo cierto. Dijo, aunque exagerando, que hemos recibido más dinero recaudado que lo que recibió Duque, eso es cierto. Pero no dijo en qué se gastó ese mayor recaudo: setenta billones de pesos, en contra de mi voluntad, fueron a pagar la deuda que Duque dejó, de falta de pagos a Ecopetrol por la gasolina importada, que se convirtió así, en subsidio a la gasolina”, explicó.

Tras la intervención de Garrido, otros miembros del Congreso también tuvieron la oportunidad de expresar su descontento con el estado actual del país. Tal fue el caso de Marelen Castillo y Daniel Carvalho, representantes basada en el Estatuto de la Oposición y del partido Verde Oxígeno respectivamente, quienes hicieron comentarios críticos durante la deliberación.

