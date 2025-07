En un encendido discurso durante la instalación de la última legislatura del Congreso de la República 2025-2026, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de traicionar a Colombia, incumplir sus promesas de campaña y liderar un Gobierno marcado por la corrupción.

En el salón Elíptico de la Cámara de Representantes, la congresista, quien confesó haber votado por Petro en 2022, expresó su arrepentimiento y afirmó que su administración “huele a podrido” por la falta de transparencia y resultados.

“Cumple tres años en este Congreso y hoy huele a azufre”, dijo Garrido, mirando directamente al presidente y exigiendo que le devolviera la mirada.

La representante por Arauca, visiblemente indignada, recordó que apoyó a Petro por sus promesas de cambio, pero aseguró que, tras tres años en la Casa de Nariño, “no tiene un solo logro” que mostrar.

“Soy una voz que incomoda porque he venido aquí a hacer denuncias, ese es el pueblo que represento. Yo voté por usted como 11 millones de colombianos que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de la Picota, y le dimos la oportunidad para que llegara al poder porque dijo que solucionaría los problemas del país y no hay nada que mostrar de su parte”, afirmó.

Garrido no escatimó en acusaciones, señalando que el Gobierno de Petro está “lleno de corrupción” y protege la criminalidad. Hizo referencia a escándalos recientes, como el caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial implicada en presuntas irregularidades con recursos destinados a La Guajira. “Su Gobierno utiliza a los niños de La Guajira y la plata se la han robado”, denunció la congresista.

También mencionó a excongresistas apoyados por Petro, como los expresidentes del Senado y la Cámara que hoy enfrentan procesos judiciales por corrupción, sugiriendo que el Gobierno ha sido cómplice de estas prácticas.

“Usted se vendió como pacifista y le incumplió a las regiones. Usted defraudó a sus electores y ganaron los grupos criminales”, añadió Garrido, criticando la política de “paz total” del presidente.

