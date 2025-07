El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, enfrentó un ambiente hostil durante la apertura de la nueva legislatura en el Congreso, donde su discurso fue interrumpido por aclamaciones de rechazo y hostilidad por parte de la oposición.

Petro asistió al Congreso para presentar sus políticas y reporte de gestión. Durante su presentación que persistió durante dos horas y veinte minutos, el mandatario fue duramente criticado por los mismos congresistas. Sin embargo, solo soportó tres intervenciones de réplica de la oposición, que consumieron 40 minutos, para luego retirarse del recinto junto con su gabinete entre fuertes rechazos y grito de “¡Mentiroso! ¡Fuera Petro!”.

La representante Lina Maria Garrido Martín, de Cambio Radical, fue especialmente crítica con Petro, quien decidió retirarse una vez que esta terminó su intervención. La congresista acusó al mandatario de no tener logros visibles después de tres años en el poder, destacando serios problemas de corrupción y seguridad que aún persisten en el país.

“Dos presidentes del Congreso elegidos por Petro están presos por delitos vinculados a la corrupción de recursos destinados a proyectos sociales, como el suministro de agua potable para niños en La Guajira”, afirmó Garrido. También criticó la grave crisis de seguridad, mencionando que ella misma ha sido amenazada por grupos armados ilegales.

La reacción de Petro, luego de la intervención de Garrido, fue especialmente curiosa, pues fue el primero que levantó su brazo empuñando su mano. De inmediato, los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre le siguieron el paso, así como Alfredo Saade, que incluso salió del recinto pidiendo “reelección” para el mandatario.

Aunque muchos creían que el gesto de Petro lo hacía para pedir una réplica al presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo cierto es que no es así, el mandatario promovió su expresión con el fin de demostrar que se tiene el poder y que hay resistencia con sus contradictores, como el monumento que hay en Cali, que también es un puño en alto. De hecho, a medida que fue caminando para salir del lugar, Petro hasta hizo una V después mirando a la oposición.

Algunos colegas periodistas cubren de oídas o por TV las sesiones del Congreso. Unos dicen que el presidente @petrogustavo y los ministros levantaron el brazo para avisar que iban a salir del salón Elíptico. Mentiras. Esa fue la respuesta del presidente y sus funcionarios al… pic.twitter.com/RcYJpD8nNO — carlosruiz (@carlosaruizr) July 21, 2025

En medio de ese bochornoso momento, Petro no se quedó a oir a todos los miembros de la oposición. Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, manifestó su descontento con el intento del Gobierno de imponer a un candidato afín a la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, considerando esa maniobra como ilegal.

La salida de Petro mostró una clara división dentro del Congreso. A pesar de los fuertes reclamos de la oposición, varios miembros del Pacto Histórico mostraron su apoyo al presidente levantando el puño en señal de solidaridad.

El mandatario se pronunció en sus redes sociales sobre los señalamientos de la representante Garrido: “Escuché a la oposición hasta que terminó. Ya empieza la prensa del gran capital, a construir sus mentiras. Cuando se exceden en mentiras me baño. Me acabo de bañar. Pero Paloma dijo algo cierto. Dijo, aunque exagerando, que hemos recibido más dinero recaudado que lo que recibió Duque, eso es cierto. Pero no dijo en qué se gastó ese mayor recaudo: setenta billones de pesos, en contra de mi voluntad, fueron a pagar la deuda que Duque dejó”.

