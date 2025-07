El discurso de la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, quien ejerció el derecho a réplica frente a la intervención del presidente de la República, sigue causando reacciones y abriendo preguntas sobre las razones de su postura y lo que ha ocurrido después de su intervención.

Uno de los roces más destacados que ha dejado esta situación ha sido el de Benedetti y Garrido, quienes han cruzado fuertes señalamientos a través de redes sociales y que ya ha dejado, según el ministro del Interior, una denuncia penal por injuria y calumnia.

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que digo, puede demandarme, eso es solamente la demostración… ayer no fue capaz de mirarme a los ojos, estaba dormido. Ahí sí, ahora entonces ‘machito’, ahora sí me demanda. Aquí estoy lista, esos son los gajes del oficio y aquí hay una mujer valiente, dispuesta a enfrentar todo eso”, empezó diciendo Garrido en su respuesta al ministro durante el programa ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio.

Al ser interrogada por esta denuncia puntual, Garrido ha dado a conocer que no responderá de la misma manera. “Yo creo que ayer ya se fue golpeado, ya fue suficiente con lo que les dije ayer y el dolor en el alma que tienen fue lo que llevó a tomar esas medidas”, aseguró la congresista en entrevista con el medio citado.

En cuanto a su seguridad, la araucana ratificó que tiene desconfianza del Gobierno y que se siente amenazada por los seguidores del presidente.

Así mismo, recordó que tiene amenazas del Eln y disidencias de las Farc, a las que se suman los señalamientos virtuales que han incrementado en las últimas horas debido a lo que dijo en su intervención del pasado 20 de julio.

Germán Vargas Lleras estuvo en reunión que eligió a Lina Garrido para dar discurso

En cuanto a lo que tiene que ver con su partido, Cambio Radical, la representante dio a conocer que Germán Vargas Lleras hizo su reaparición justamente en la reunión que la eligió para ser quien hiciera la réplica a Gustavo Petro.

Cabe mencionar que el exvicepresidente Lleras se recuerda de un procedimiento médico. Ante su estado de salud, Garrido reveló que se encuentra bien y que se alegra de contar con su respaldo.

