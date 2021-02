green

Esa es una decisión que cobija la ley, ya que el tiempo máximo que una persona puede estar bajo detención preventiva es de 120 días mientras se surte el siguiente paso en el proceso judicial.

Según denunció públicamente Pamela Lorduy Marín, de 28 años, y quien fue víctima, por fortuna sobreviviente, de tan brutal agresión en junio del 2019, la justicia la revictimizó este miércoles con esta decisión judicial de libertad, dijo en Blu Radio.

“Imagínate la escena de yo montarme al Metro y encontrármelo. O sea, Medellín no es una ciudad muy grande, entonces eso para mí es absolutamente horrible y me desgarra el corazón que esto haya sucedido porque la legislación colombiana no fue capaz de hacer el juicio en los tiempos que dispone la ley”, aseveró Lorduy.

De acuerdo con la joven, la decisión fue notificada este lunes en el juzgado municipal de Envigado (Antioquia) y, ahora, teme por su vida, pues durante el tiempo de relación que sostuvo con su expareja en varias oportunidades él amenazó con hacerle daño a ella y a su familia, mencionó El Tiempo.

Ante el temor de Lorduy, la única restricción que se impuso fue hacerlo firmar un compromiso para que él no la buscara, denunció la víctima ante los medios.

“La revictimización más grande es tener a mi presunto agresor por fuera en la calle sin, entre comillas, Dios ni ley hasta que decidan ponerle una caución en su contra, solamente contando con un compromiso que él hizo, ni siquiera escrito, sino verbal, y aunque eso quedó en el acta, yo no confío en la palabra de un hombre que presuntamente me tiró de un noveno piso”, declaró la joven, que pese a que no le quedan dudas del aparente intento de feminicidio por parte de su exnovio, sabe que tiene que referirse a él bajo el término de la presunción hasta que no sea juzgado.

Pamela Lorduy sufrió ese ataque, al parecer, luego de sostener una fuerte discusión con su novio porque se iría del apartamento en el que llevaban 6 meses viviendo. Asegura la víctima que unos días atrás había tomado esa decisión porque temía por las agresiones de su pareja, añade el diario.

Tras la caída, la joven estuvo dos meses y sin poder caminar y cinco meses y medio hospitalizada recuperándose de las graves lesiones que sufrió.

“La tibia se fracturó en tres partes, el peroné, el calcáneo, el tobillo, tres costillas, cuatro vértebras, la pelvis se partió en seis partes, el sacro se explotó y el húmero también se partió. Además, sus pulmones se llenaron de líquido por el trauma”, señaló el impreso nacional en otro informe que hizo sobre el hecho.

