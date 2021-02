Todo por cuenta de un video que grababa la joven, de 20 años e hija de la excongresista Aída Merlano, al parecer para promocionar una marca en sus redes sociales, algo que normalmente hace como parte de su trabajo.

En la grabación publicada en Instagram se evidencia que Aída Victoria Merlano está en el espacio público vestida con un traje de baño rojo, mientras la parte superior de su cuerpo permanece cubierta con una camisa blanca corta, unas medias del mismo color y unos patines, que al parecer le regaló una amiga y que estaba aprendiendo a utilizar.

En las imágenes, además, se aprecia que la joven es sostenida por una amiga, mientras otra persona las graba. Ahí, también se escucha que la ‘influencer’ dice: “Me quedaron grandes”, refiriéndose a los patines.

“Estábamos en una zona del Malecón, donde no hay nadie. La idea era que estuviera solo para poder grabar, y resulta que me echaron del Malecón porque no puedo estar en el atuendo que les mostré porque en vía pública no puedo estar así”, aseguró la mujer en una segunda grabación que registró dentro de su vehículo, donde muestra que sigue con el vestuario.