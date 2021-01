green

Aída Victoria Merlano sigue dando de qué hablar por la forma como vive su sexualidad, pero ahora quien hizo un comentario particular al respecto fue su novio, Lumar Alonso.

Como los seguidores Merlano saben que a ella también la atraen las mujeres y que ya ha realizado tríos junto a Alonso, a él le preguntaron cómo se podía aplicar para ser parte de uno de ellos. La consulta se la hicieron luego de que él permitiera que sus seguidores de Instagram formularan algunas.

Sobre ese tema, el novio de Aída Victoria confesó que era ella la que definía con quién hacían un trío, mientras que él se limitaba a esperar la decisión de su pareja. “Yo creo que Aída Victoria ha hablado mucho sobre ese tema y está más que claro que ella es la que decide. Realmente le tiene que gustar a ella, yo simplemente observo”, declaró Alonso en su respuesta al usuario que le escribió.

La pareja siempre ha hecho públicas varias de sus preferencias sexuales. De hecho, el año pasado abrieron una convocatoria en la que buscaban a una mujer para que los acompañara a Cartagena. Ellos asumieron todos los gastos de la invitada, aunque nunca se conoció su identidad,

“Queremos irnos el fin de semana para Cartagena, pero no queremos irnos solos. Estamos recibiendo solicitudes de quien quiera acompañarnos. No importa en qué zona del país estén, nosotros te traemos”, aseguró en aquel entonces Merlano, cuando hizo la particular propuesta a las seguidoras de su novio.

Este fue el video con el que Alonso aseguró que la barranquillera era quien tenía la última palabra al momento de elegir a su invitada para un trío: