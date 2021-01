Al ser interrogada, en W Radio, acerca de las conversaciones con su mamá (quien se escapó del país en octubre de 2019) y las presuntas pruebas que la excongresista había prometido para salpicar a grandes políticos por varios delitos, Aída Victoria reveló que no sabe nada al respecto y añadió que durante un largo tiempo no habló con su mamá por culpa de una pelea que se generó a causa de los contenidos sexuales que ella sube a sus redes.

Al ser preguntada acerca de esas cosas delicadas que la separaron de su mamá, Aída Victoria fue contundente y dijo que todo se dio por la recriminación de su madre hacia los contenidos que la ‘influencer’ publica en redes sociales.

“Yo tuve une pelea tremenda con mi mamá un día y desde ese momento yo corté la comunicación con ella. Ella, en una discusión bastante dura que tuvo conmigo, me cuestionó por las cosas que yo hacía. Me dijo que me iba a cortar el apoyo económico. Le dije que yo no dependía económicamente de ella, solo vivía en la casa de ella y a las 2 semanas me fui de la casa y corté comunicación con ella y no supe nada de ella hasta diciembre, que volví a hablarle”, indicó, en ese medio.