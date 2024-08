El proceso judicial por narcotráfico contra León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, entró en su recta final. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió que el diplomático sea condenado.

Durante la mañana de este martes las partes se dieron cita para una nueva audiencia. La fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez insistió que el también excongresista debe recibir una pena entre los 9 y 11 años en prisión.

El proceso contra León Fredy Muñoz, un político que inició su carrera en Bello, al norte del Valle de Aburrá, inició el 31 de mayo de 2018. Ese día fue detenido en el aeropuerto de Rionegro porque en su maleta de viaje le habían encontrado 146 gramos de cocaína.

“Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, yo le decía a la misma Fiscalía a la Corte, hágame polígrafos, destapen mi vida. Yo jamás he pensado una vaina de esas”, ha sido la insistencia del representante de Colombia ante Nicaragua.