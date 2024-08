Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” fue protagonizado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Según un audio revelado por la W Radio, el hermano del mandatario se quejó por un procedimiento de cejas a su esposa que no salió como ella esperaba y envió un audio a través de WhatsApp en el que hace referencia a su parentesco con el jefe de Estado:

(Vea también: Juan Fernando Petro y Comisión Latinoamericana, salpicados en estafa a familias de presos en Haití)

“Hoy estuvo con ustedes una cliente que se llama Beth Levi, arreglándose las cejas. Advirtiéndoles desde un comienzo que quería un tipo de cejas en particular, pero ustedes hicieron un trabajo completamente diferente (…) Yo voy a colocar una queja al lugar, soy Juan Fernando Petro, esposo de Beth Levy y hermano del presidente de la República. Esto sonará muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tan mal hecho”, dijo en un audio por Whatsapp.

Fantástico esto: el hermano del Presidente de la República usa su parentesco para reclamar por unas cejas mal hechas a su esposa Beth Levy Bethel (antes llamada Leydi Yider). Y que denunciará al estilista

Audio de ⁦⁦@WRadioColombia⁩ pic.twitter.com/c2tMEu45ik — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) August 27, 2024

Para conocer su versión, EL COLOMBIANO se puso en contacto con Juan Fernando Petro, pero hasta el momento no ha respondido.

Según la emisora, la esposa de Petro, al terminar el procedimiento, habría pagado más de 500.000 pesos. Luego, volvió al lugar y comenzó a gritar, según las dueñas del local, diciendo que las cejas no le quedaron como ella quería y que “usted no sabe, ni yo tendría por qué decirle, pero usted no sabe quién soy yo”, le dijeron a la W.

Al poco tiempo, la dueña de la franquicia recibió mensajes de Juan Fernando Petro reclamándole.

Juan Fernando Petro y su pasaporte diplomático

No es la primera vez que Petro y su esposa protagonizan un hecho que puede llegar a generar indignación o molestia.

En octubre del 2022, el hermano mayor del presidente se apareció en el despacho de José Antonio Salazar, entonces secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la intención de buscar ayuda para tramitar su pasaporte.

“Él llegó hasta mi despacho en compañía de su señora esposa. Al atenderlos, me manifestaron que querían obtener sus pasaportes, pero no me dijeron qué clase de estos documentos querían”, relató Salazar en diálogo con EL COLOMBIANO.

José Antonio Salazar ahora está apartado del servicio público. Fue despedido por el presidente Petro cuando firmó el controvertido contrato de adjudicación de la elaboración de pasaportes a la multinacional Thomas Greg & Sons el pasado 26 de febrero.

Seis semanas después de su retiro, volvió a aparecer en la palestra pública. Esta vez, porque Juan Fernando Petro lo señaló como el funcionario que le facilitó el trámite de los pasaportes diplomáticos.

“Yo lo único que hice fue redireccionarlos hasta la oficina de pasaportes que queda en el primer piso del Palacio de San Carlos, es decir, debajo de mi oficina. Allá él adelantó su trámite”, añadió Salazar.

Lo que se sabe es que Petro bajó las escaleras en compañía de su esposa, Beth Levy Bethel, y terminó accediendo a un pasaporte diplomático que tuvo en su poder desde el 13 de octubre de 2022.

A la pareja se le revocó el pasaporte diplomático este jueves 11 de abril. Lo disfrutaron por 546 días.

Exención de visa en varios países del mundo y una especie de inmunidad en los controles de seguridad en los servicios de migración son solo algunos de los beneficios que pudieron sacarle a este documento de 32 páginas.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.