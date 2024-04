Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Juan Fernando Petro no esperó, al menos, a que su hermano –el presidente Gustavo Petro– terminara de instalarse en la Casa de Nariño cuando se acercó a la Cancillería en búsqueda de un aparente favor personal: acceso a un par de pasaportes diplomáticos. Y lo logró.

Era octubre del 2022 y el hermano mayor del presidente se apareció en el despacho de José Antonio Salazar, entonces secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la intención de buscar ayuda para tramitar su pasaporte.

(Vea también: Petro reaccionó a ataque de Irán a Israel y metió miedo: “Antesala de III Guerra Mundial”)

“Él llegó hasta mi despacho en compañía de su señora esposa. Al atenderlos, me manifestaron que querían obtener sus pasaportes, pero no me dijeron qué clase de estos documentos querían”, relató Salazar en diálogo con El Colombiano, aliado de Pulzo

José Antonio Salazar ahora está apartado del servicio público. Fue despedido por el presidente Petro cuando firmó el controvertido contrato de adjudicación de la elaboración de pasaportes a la multinacional Thomas Greg & Sons el pasado 26 de febrero.

Seis semanas después de su retiro, volvió a aparecer en la palestra pública. Esta vez, porque Juan Fernando Petro lo señaló como el funcionario que le facilitó el trámite de los pasaportes diplomáticos.

“Yo lo único que hice fue redireccionarlos hasta la oficina de pasaportes que queda en el primer piso del Palacio de San Carlos, es decir, debajo de mi oficina. Allá él adelantó su trámite”, añadió Salazar.

(Lea también: Gustavo Petro hace guiño al Eln con cordial invitación para no suspender diálogos de paz)

Lo que se sabe es que Petro bajó las escaleras en compañía de su esposa, Beth Levy Bethel, y terminó accediendo a un pasaporte diplomático que tuvo en su poder desde el 13 de octubre de 2022.

Solo hasta esta semana la Cancillería se enteró del beneficio que le habían otorgado al hermano del presidente y ordenó una investigación interna para determinar qué ocurrió en este caso.

Para entender el lío es necesario revisar la Resolución 10077 de 2017, que estableció los requisitos para acceder a los pasaportes diplomáticos. En ninguno de los casos se faculta al hermano del presidente como merecedor de acceso a este documento que está solo reservado para altos funcionarios y representantes de Colombia en misiones diplomáticas en el exterior.

A la pareja se le revocó el pasaporte diplomático este jueves 11 de abril. Lo disfrutaron por 546 días.

Exención de visa en varios países del mundo y una especie de inmunidad en los controles de seguridad en los servicios de migración son solo algunos de los beneficios que pudieron sacarle a este documento de 32 páginas.

“Nosotros establecimos en la Cancillería que el pasaporte (de Juan Fernando Petro y su esposa) no era elegible para pasaporte diplomático. Procedimos y les hicimos saber eso. Ellos, obviamente, los regresaron y decidieron tramitar un pasaporte ordinario”, señaló en declaración pública el canciller (e) Luis Gilberto Murillo.

Juan Fernando Petro, por su parte, aseguró que solicitó su pasaporte porque, para entonces, era miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humano0, de donde salió.

“A mí me preguntaron que si tenía algún cargo con nombramiento oficial en el que trabajara en distintos países de América Latina y yo dije que sí. Mostré los certificados, él los leyó, los miró y me dijo que no había ningún problema”, dijo Juan Fernando Petro a Noticias Caracol.

(Vea también: Qué tipos de pasaportes hay en Colombia y cuáles son sus precios en 2024)

El controvertido activista social, incluso, ya había sido expulsado de la Comisión en marzo pasado porque se habría dedicado a realizar funciones que solo eran de competencia del representante legal de esa organización.

“Él como alto comisionado de paz debió dedicarse a trabajar por la paz y no a realizar acuerdos o convenios con entidades públicas y privadas. Él no estaba autorizado para ese tipo de funciones porque no es el representante legal. Solo el representante legal puede realizar ese tipo de actividades”, había dicho Rodrigo Ricaurte, director para América Latina y el Caribe de esta Comisión.

El Colombiano intentó establecer comunicación con Juan Fernando Petro para que ampliara su versión sobre este polémico acceso al documento diplomático, pero no obtuvo respuesta.

Lee También

De Bethel, la esposa de Juan Fernando, se sabe que trabajó en los cuerpos de paz de la Comisión Latinoamericana y que ahora haría parte de la Fundación Tin Marín de Bru, organización que recientemente participó en un conversatorio sobre conflicto armado y derechos humanos que organizó la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos.

Esta no es la primera vez que el círculo cercano del presidente saca provecho de su condición para acceder a beneficios diplomáticos.

En marzo del año pasado, una investigación de La Silla Vacía reveló que los españoles Xavier Vendrell y Manuel Graul Pujadas habían accedido de manera exprés a la nacionalidad colombiana.

Esto por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer. Lo mismo ocurrió en el caso de Eva Ferrer, una española que nacionalizaron colombiana para poder “acomodarla” en la Consejería para la Reconciliación, pese a que meses después salió del cargo.

En el caso del hermano del presidente todavía se desconoce a cuántos países pudo ingresar con el pasaporte especial.

“Hay que indagar las causas por las cuales expidieron esos pasaportes. La Cancillería debe tener los soportes de la documentación que presentó el señor”, puntualizó Salazar.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.