El hecho se dio a conocer por un video publicado en redes sociales que fue grabado por una persona que estaba detrás de la escena del robo en el interior de otro carro.

En las imágenes se muestra que los asaltantes llegaron por 2 costados de la vía para romper los vidrios laterales del vehículo.

Mientras esto ocurría se puede notar que los demás conductores no reaccionaron e incluso 2 motociclistas pasaron por detrás del carro, aunque no se sabe si ignoraron la situación o no se percataron del hecho.

Luego de la acción delictiva el video muestra que los ladrones huyeron hacia el otro costado de la vía.

Los implicados frecuentan la avenida de las Américas (entre carrera 30 y Avenida Boyaca), sur de la ciudad y la carrera 30 con calle 53 (en la zona centro occidente de la capital), señaló El Espectador, recogiendo la denuncia de varios ciudadanos.