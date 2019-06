El texto que criticó el también ‘youtuber’ es el que Palacios tituló como ‘Paren de parir’, a través del cual le pidió al Gobierno colombiano hacer del “control de natalidad en venezolanos una prioridad de su estrategia migratoria”.

Allí, la periodista señala que las mujeres venezolanas llegan a Colombia a dar a luz a sus hijos esperando subsidios que las ayuden a sobrevivir a la crisis, pero en realidad lo que hacen es “traer hijos al mundo a padecer peor que sus padres”, según sus consideraciones.

En otro aparte del texto, Palacios resalta que “Colombia se las ha arreglado como ningún país para recibirlos” pese a los problemas internos que tenemos, y a los venezolanos les dice que si “se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema”.

Esos son solo algunos fragmentos de la columna que Samper consideró como una “falta de compasión al ver un problema que no es político sino humanitario”, según escribió en un trino.

Y en otro alegó que como comunicadores sociales, no debían alentar la xenofobia sino “enviar mensajes exactamente contrarios” a lo que escribió Palacios en dicha columna que calificó como “lamentable”.

A partir de ahí, lo que quiso fue promover que los colombianos ayudaran a estas mujeres y abrió una ‘vaca’ para que hagan donaciones que permitan habilitar una unidad médica para las migrantes, y para mujeres del Atlántico.

Para el momento de publicación de esta nota, la ‘vaca’ había recogido alrededor de 12 millones de pesos.

Palacios, por su parte, respondió las críticas que recibió por sus palabras de este jueves, incluidas las de Samper. Estas son algunas de ellas:

¿entonces les decimos que vengan por unos subsidios que no van a encontrar?, ¿o que sigan teniendo hijos sin planificar? Lo elemental y deseable es que cualquier persona que quiera tener hijos, primero tenga su propia subsistencia resuelta.

El control de la natalidad es un derecho que debe garantizar el Estado y que debe asumir cada individuo. Mi columna insta a eso, a garantizar ese derecho, no a violarlo. https://t.co/qMyJbmBVZe

Mientras tanto, las etiquetas que movió Samper funcionaron tanto que cientos de personas escribieron mensajes diciendo #BienvenidasVenezolanas. Estos son algunos de ellos, que también reprocharon las palabras de la periodista:

Buenísimo este artículo, por favor léanlo: la discriminación no es tanto al migrante como al pobre; es la aporofobia: lo que nos molesta realmente no es el extranjero sino el extranjero pobre… https://t.co/awUNH2I2fw #BienvenidasVenezolanas

No a la xenofobia, no a la discriminación. Hoy por ti, mañana por mí. #BienvenidasVenezolanas #BienvenidosTODOS https://t.co/Qh1OVcfxnM

Se puede ayudar al drama de mujeres gestantes que llegan a Colombia para parir en territorio seguro. Podemos ayudar con este crowdfunding #BienvenidasVenezolanas #Help #Venezuela #crowdfunding https://t.co/3bf479D3OU

#BienvenidasVenezolanas ustedes no tienen culpa de nada, solo la desgracia de tener un dictador de presidente, las obligo a emigrar a otro país. Son bienvenidas.

Madres gestantes: no importa su raza, nacionalidad, situación legal, toda nuestra solidaridad y apoyo #BienvenidasVenezolanas

#BienvenidasVenezolanas Unas veces estamos arriba y otras abajo, siempre debemos apoyarnos por simple ética en la que debemos promover el bienestar de los demás por principio humano que no religioso y de esto nos preciamos los ateos

Increíble que a Claudia Palacios no se le haya ocurrido que las venezolanas no vinieron aquí desfogadas a reproducirse sino obligadas a salvar sus hijos recién nacidos o en gestación. Un buen título para responder a su columna sería: Ligadura de trompa.

Vea, Claudia, una cosa es tener un debate informado sobre el control de la natalidad, otra muy distinta diseminar ideas como las q está usted defendiendo en su columna. La eugenesia es una propuesta fascista. No intente buscarle la cuadratura al círculo. https://t.co/8tukBRUHSM

No es asunto de lenguaje.

Sobre todo, la columna de Claudia Palacios me recuerda ese viejo y repetido cliché absurdo de que los pobres lo son porque quieren. Y que un asunto tan complejo y antiguo como la pobreza puede enfrentarse con consejos y deseos, ignorando todas las condiciones que la perpetúan.

¡paren de parir! es una o mujer muy clara y toda la columna no habla si no de cuestionar y señalar como son pobres migrantes y por eso no tiene que parir y señalar que su país es el del problema y lo heredamos eso es cruel es xenofobia y las lanza a muchas violencias .

