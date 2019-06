green

Si bien la Constitución de Colombia prohíbe que los hijos de extranjeros nacidos en el país obtengan la ciudadanía colombiana, la Corte Constitucional “abrió un camino recientemente”, dice Palacios en su columna del diario bogotano.

También advierte en su escrito, dedicado a hacerles un llamado a los migrantes venezolanos para que no vengan a Colombia a tener sus hijos como sí lo hacen en su país para obtener subsidios, que por la resolución en la que trabajan el Gobierno y las otras entidades “va a venir pronto una polémica”.

“Algunos dirán que esto va a incentivar la llegada de más migrantes a reproducirse en Colombia, pero me aseguran que no será así porque cuando la gente emigra lo hace para no morirse de hambre, no para tener legalidad; y porque otorgar nacionalidad no genera más costos de los ya contemplados, ya que aunque no la tengan se les está dando salud y educación”, agrega Palacios.

También califica la medida en ciernes como “otra generosa solución de Colombia a un problema originado por el gobierno de Maduro, que ni siquiera les da documentos de ciudadanía a sus propios ciudadanos”.