El conductor de la ruta, que prefirió no revelar su identidad, aseguró a CM& que los bandidos (eran 2 en total) lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara las llaves del carro:

“Cuando yo estaba parado en el semáforo llevando los dos últimos niños, se me arrimó un tipo con un revólver y me encañonó, yo abrí la puerta y me tiré”.