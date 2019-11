“No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, todavía no es obligatorio llevar casco, no se pueden llevar auriculares y creo que por la noche se puede circular por todas partes, a partir de las diez más o menos”, respondió ella, según la traducción que el Diario de Mallorca hizo del mallorquín (variación del catalán) al español.

“¡Aprobadísima!”, manifestó el periodista. En seguida, como se ve en un video que circula en redes, Rakel se subió a su patineta eléctrica y cruzó una vía vehicular. Justo en ese momento, un carro la atropelló.

Las imágenes muestran que al lado derecho de Rakel había un semáforo peatonal en rojo, mientras que al costado izquierdo (por donde ella cruzó) había uno en verde, así que varios internautas se preguntaron si el accidente ocurrió por imprudencia de ella o si el conductor tuvo la culpa.

Rakel resolvió esa duda a través de un video que compartió en Facebook: la española explicó que al momento de la entrevista estaba “bastante nerviosa” porque tuvo que hablar en mallorquín, algo que generalmente no hace.

Añadió que solo quería “salir de ahí” y por eso, cuando se subió a la patineta, no se fijó en el semáforo peatonal de la derecha, el que realmente debía seguir. “Fue error mío”, manifestó la mujer, y agregó que el conductor que la atropelló la atendió de inmediato.

En esa grabación, la española también contó que estaba “bien” a pesar del golpe que recibió en una pierna. No obstante, expresó que estaba enfadada por el hecho de que el video del accidente se hubiera viralizado y se hubiera prestado para burlas.

De acuerdo con el Diario de Mallorca, desde IB3 le ofrecieron disculpas a Rakel e indicaron que la entrevista que le hicieron se editó y se transmitió “en un contexto serio y periodístico”. No obstante, señalaron, “alguna persona” (aún sin identificar) tomó el video y lo divulgó con tono de burla.

A continuación, las imágenes: