Son muchas las preguntas que aún existen sobre la trágica muerte de Kevin Bocanegra, ocurrida el pasado 31 de diciembre en el nevado del Tolima mientras se encontraba de excursión con su novia Jois Ramirez y su suegra.

El primo del joven, llamado Óscar Apolinar, ha sido uno de los señalados del caso, ya que fue el guía que lideró la travesía pese a que, al parecer, no contaba con las suficientes condiciones para encabezar el grupo, según lo contado por la novia de Bocanegra, Jois Ramírez.

Precisamente, en las últimas horas el padre de Kevin Bocanegra, Hernando Bocanegra, contó qué días después de lo sucedido pudo verse en persona con su sobrino, quien también presentaba quebrantos de salud.

“Él llega de esa excursión y nos encontramos, porque él se entera de la muerte de mi hijo hasta el primero de enero por la pura tarde”, recordó el padre del joven en diálogo con Mastv Canal 3.

Acá, el relato del papá de Kevin Bocanegra:

“Yo le escribí a Óscar por la noche [del 31 de diciembre] cuando me entero de que Kevin está mal, y le dije ‘cuénteme qué pasó, cómo está mi hijo, porque me acaban de llamar a decirme que usted dejó botado a mi hijo. No creo que usted haya tomado otro rumbo y haya dejado a Kevin solo’. Le dejé ese mensaje porque no logré contactarme con él”, agregó el hombre en el mismo medio.

¿Qué dijo el primo de Kevin Bocanegra sobre la muerte?

De acuerdo con el papá del fallecido deportista de 25 años, el primero de enero pudo conversar vía telefónica con su sobrino y notó que estaba muy afectado por el deceso.

“Por la tarde, Óscar me llama llorando y me dice: ‘Se me fue mi hermanito’. Le dije ‘sí, gordo, eso ya lo sé, ¿pero usted tiene alguna explicación de todo esto?’. Casi no podía ni hablar, estaba muy mal, muy mal”, narró el señor Bocanegra en el mencionado espacio.

Días después, ambos lograron encontrarse y es allí cuando el papá de Kevin se percató de que su sobrino realmente no estaba bien de salud, por lo que le pidió que fuera a ver a un médico lo antes posible. No obstante, este continuó excusándose por la muerte de su primo.

“Cuándo él regresa a Bogotá se encuentra conmigo y me dice: ‘Gordo, discúlpame, yo hice hasta lo imposible, no podía hacer nada más. Se me fue mi hermanito…’. Yo lo vi muy mal y, de hecho, lo aconsejé. Le dije ‘hermano, usted tiene que irse de urgencias a que lo asista el médico porque no quiero que la tragedia se agrande’”, aseguró el padre de Kevin.

Por último, y pidiendo que espera que las investigaciones se adelanten para esclarecer la muerte de su hijo, Hernando Bocanegra dejó claro que no tiene nada contra su sobrino, quien según contó era como un hermano para Kevin Bocanegra.

“Yo no estoy ofendido ni ofuscado con Óscar porque es mi ahijado, un sobrino que quiero mucho y que admiro bastante […]. No tengo cómo juzgar a mi sobrino”, concluyó al respecto en la misma entrevista.

