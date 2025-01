El caso de Jois Ramírez y Kevin Bocanegra se convirtió en todo un tema de conversación en redes sociales. Los dos jóvenes se aventuraron a subir el nevado del Tolima, cuando Bocanegra empezó a sufrir un edema pulmonar.

La muerte del deportista se hizo viral cuando Ramírez fue invitada a un pódcast para contar la historia de terror. Las redes sociales de la joven se inundaron de comentarios, algunos apoyándola y ofreciendo palabras de condolencia, otros criticándola y sacando trapos al sol.

Lo cierto es que hace poco la creadora de contenido compartió un video en redes sociales y se le veía muy alterada. Ramírez, con tijeras en mano, cortó su cabello como parte de su duelo y pérdida:

“Si Kevin amaba mi pelo y Kevin ya no está, ¿para qué quiero este pelo?“, dice el mensaje que acompaña el video.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y muchos estarían preocupados por la salud mental de ella, teniendo en cuenta que aparte de que ha tenido que lidiar con un duelo, ha enfrentado muchos comentarios y críticas por dedicarse a subir contenido para adultos.

“No puedo juzgar la forma en que alguien sana un dolor si yo no estoy sintiendo ese mismo dolor“, “oiga, ni Luisa Fernanda W se atrevió a tanto”, “como quisiera ir a abrazar corriendo a esta mujer hasta que ella se quede sin aire de tanto llorar, me duele su historia y su duro proceso”, “lo más triste es leer la cantidad de comentarios y la insensibilidad de muchas personas. Preferiblemente, llevar su duelo y su proceso en privado”, fueron algunos comentarios en redes.

