El pasado miércoles 18 de diciembre, un inapropiado hecho ocurrió en el Congreso de la República, cuando la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda fuera expulsada, por parte del presidente, Jaime Raúl Salamanca, durante el desarrollo del debate de la reforma a la salud.

Salamanca dijo que expulsión de la representante fue porque ella lo llamó “marica” durante el debate. Un hecho que el presidente calificó como un insulto y que determinó la expulsión de Miranda en el debate.

Katherine Miranda habló con La FM sobre lo sucedido. Para ella, simplemente fue una expresión coloquial o muletilla que siempre dice y que no iba directo hacia él. Evidentemente, el presidente de la Cámara de Representantes no lo consideró.

(Lea también: Reforma a salud no fue aprobada en extras y discusión seguirá en 2025; suspenso para Petro)

“Le digo: ‘presidente, moción de orden’. No me daba la palabra. Yo, en medio de una frustración, utilizo una expresión coloquial, ‘ay, marica, mire lo que está haciendo’. Automáticamente, me expulsa de la plenaria. Para mí, esto es una censura”, afirmó Katherine Miranda.

¿Es una censura por parte de Salamanca hacia la representante Miranda?

De acuerdo con la congresista en la entrevista, Miranda explicó que no es la primera vez que Salamanca tiene algún altercado con algún miembro de la Alianza Verde. Por este motivo, la representante considera que está siendo censurada.

“Se han quejado congresistas de todos los sectores políticos. A quienes queremos levantar la voz, nos cierra el micrófono, nos expulsa. No hay garantías”, argumentó.

(Vea también: Advierten por supuesta jugada del Gobierno con el futuro de la salud en Colombia)

Katherine Miranda podría recibir alguna sanción

La congresista podría ser notificada por una pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por parte de Gustavo Petro y Jaime Raúl Salamanca. No obstante, la representante califica este hecho como infundado.

“Primero, por un modismo que utilizo no me pueden denunciar ante el Consejo de Estado. Y, segundo, esto es una maniobra para silenciar a quienes pensamos diferente”, indicó a La FM.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.