Inició la audiencia de juicio contra Jhonier Rodolfo Leal por el asesinato de su hermano el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

Jhonier Leal está siendo investigado por los delitos de homicidio agravado y destrucción y ocultamiento de material probatorio, por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2021 en su mansión de La Calera donde fueron encontrados sin vida sobre una cama los cuerpos del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

Durante esta audiencia de Alegatos de Conclusión el fiscal del caso Mario Andrés Burgos, presentará sus conclusiones ante la juez para demostrar que Jhonier Leal es el responsable del doble homicidio.

Sin embargo al inicio de la audiencia el abogado Daniel Peña, defensor público, solicitó ser estudiada una prueba sobreviniente, luego de ser recibido un informe por parte del perito forense de la Defensoría del Pueblo quien analizó el mensaje encontrado en una servilleta con un escrito en lapicero negro que dice: “Te amo madre, todo va a estar bien”.

Según la Fiscalía, este mensaje grafológicamente corresponde a la letra de Jhonier Leal y no de Mauricio Leal.

Ahora el análisis del perito de la Defensoría revela que si correspondería a los rasgos grafológicos de Mauricio Leal. El defensor manifiesta que conoció este informe el 1 de noviembre de 2023, después de la anterior audiencia por lo que sería una prueba sobreviniente y solicitó a la juez del caso, permitir que el perito que realizó el análisis presente en el juicio las conclusiones de su informe.

El Fiscal del Caso Mario Andrés Burgos, rechazó la prueba denominada “base de opinión pericial” y dice que no debe ser introducida al juicio porque no es sobreviniente y que “la defensa ya la conocía” la pericia hecha por un “técnico” y no un experto grafólogo.

Agregó que la no presentación de pruebas y testigos a favor de Jhonier se debe a la renuncia y falta de compromiso de la anterior defensora Ana Julieth Velásquez.

Cabe recordar que inicialmente se manejó la hipótesis de un suicidio, pero luego el caso dio un giro inesperado y el 15 de enero de 2022, fue capturado su hermano Jhonier Leal, como principal sospechoso.

Durante las audiencias preliminares, el estilista aceptó los cargos y pidió perdón a su familia y a Colombia, pero luego inesperadamente se retractó y la investigación se encuentra en juicio.

Luego de su captura Jhonier Leal, esta recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad La Picota de Bogotá.

En la audiencia también se encuentra presente su hermano Andrés Hernández, quien esta detenido en la cárcel de Tuluá.

Es importante recordar que la clarividente Aida luz Valencia hizo algunos comentarios sobre la noche en que murieron Marleny Hernández y su hijo, donde recalcó que la mujer tuvo una muerte dolorosa, un poco más lenta que la de Mauricio.

Además, se cumplieron 2 años de las muertes y el caso aún no se resuelve, pues en cada juicio se presenta algo nuevo. el caso aún no se resuelve, pues en cada juicio se presenta algo nuevo.

Se espera que con esta nueva evidencia el juez tome alguna decisión y por fin se le dé cierre el crimen que causó conmoción en el país.



