Este miércoles 22 de noviembre, Netflix puso en su parrilla ‘Mauricio Leal: historia de un crimen’, la película que narra el asesinato del famoso estilista presuntamente a manos de su hermano Jhonier Leal, quien también habría acabado con la vida de su madre, Marleny Hernández, en la noche del 21 de noviembre de 2021.

En la cinta aparecen esos tres protagonistas, interpretados magistralmente por actores conocidos y otros no tanto, pero no figuran algunos que si bien no hicieron parte importante de la vida de ‘Maíto’, como lo llamaban sus amigos más cercanos, si lo eran en su momento para su madre.

Se trata del novio de Marleny Hernández, madre de los hermanos Leal, a quien en la audiencia de medida de aseguramiento contra Jhonier Leal, mencionaron como un supuesto pretendiente de Mauricio Leal.

“(Marleny) Al parecer tuvo una relación sentimental. Incluso, se llegó a pretender por parte del señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández, en una de sus versiones, que esa persona no era del agrado de Mauricio porque, al parecer, también tenía una inclinación u orientación encaminada a los hombres. Y que, al parecer, esa situación causó una inconformidad en Mauricio porque, al parecer, se dijo que el hombre intentó tener un tipo de acercamiento con él, y Mauricio se indicó absolutamente molesto por la situación, pues manifestó su inconformidad por el hecho de ser el novio de su mamá”, dijo la jueza.

Quién era el novio de la mamá de Mauricio Leal

De aquella persona que mencionó la jueza, poco se sabe ya que nunca se ha dado a conocer su identidad y solo se conoce que es oriunda del Valle del Cauca, más exactamente de Cali. En la película de Netflix esta persona tampoco figura o, al menos, no la identifican como aquel que pretendió al famoso estilista que era muy reconocido por ser el peluquero de famosas del entretenimiento nacional.

Marleny Hernández Tabares, en el momento de su muerte, tenía 67 años de edad y trabajaba en la peluquería que Mauricio Leal tenía en el norte de Bogotá haciendo diferentes actividades promocionales para mantener y aumentar la clientela del lugar.

