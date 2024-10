Alrededor de 1.000 jóvenes de diversas regiones de Colombia y otros países como Argentina, Brasil, Ecuador y México se unieron en la Cumbre Global de Niñez y Juventud durante la COP16 para presentar un manifiesto histórico, un documento, que exige la protección de la biodiversidad, busca captar la atención de los líderes mundiales en un momento crítico para el medio ambiente.

El evento, respaldado por el Viceministerio de las Juventudes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Ambiente, permitió que se escucharan las voces de jóvenes que compartieron sus ideas y recomendaciones para enfrentar la crisis climática y promover la conservación.

Gareth Sella, viceministro de las Juventudes, subrayó la interconexión entre justicia climática y justicia social. “Desde hace mucho tiempo hay una discusión por la justicia climática, pero no se puede abordar sin justicia social. Hasta que el sistema económico no cambie, y hasta que no veamos esto con un enfoque de biodiversidad y derechos, las cosas no van a cambiar”, afirmó. Esta perspectiva refleja la urgencia de un cambio estructural para proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible.