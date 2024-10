Por: DIARIO DEL PEREIRA

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), Cali continúa vibrando con una intensa programación en la ‘Zona Verde’, el espacio diseñado para que visitantes y locales disfruten de una amplia gama de actividades culturales, recreativas y educativas.

Este martes, 22 de octubre, la ciudad ofrece una agenda cargada de presentaciones artísticas, talleres y eventos que buscan generar conciencia sobre la biodiversidad y el desarrollo sostenible, con un enfoque inclusivo y comunitario.

Ayer, 21 de octubre, la COP16 dio inicio formal con la participación de delegados de 194 países que debatieron temas clave para la conservación de la biodiversidad en el planeta. Hoy, la acción se traslada a la ‘Zona Verde’, donde el público podrá disfrutar de las expresiones culturales de diversas comunidades y aprender sobre las iniciativas que buscan transformar los territorios desde la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

La jornada en la tarima Farallones comienza a las 10:00 a.m. con la presentación del grupo de danza ASOCUJU, que traerá a escena “Clásicos del Pacífico”, seguido a las 11:00 a.m. por el vibrante espectáculo de The 21 Crew, un grupo de danza urbana. La tarde se llenará de música y baile con el show de Black People a las 2:00 p.m., quienes presentarán «Rescatando vidas de las calles», un proyecto cultural que busca crear oportunidades para jóvenes en situación de riesgo. A las 3:00 p.m., Chureo Callejero pondrá su energía en el escenario, seguido de la orquesta de salsa Irmay «La Melodiosa» a las 4:00 p.m.

El lanzamiento de la serie de televisión «Biografías urbanas» a las 5:00 p.m. será uno de los momentos más esperados, ofreciendo una nueva mirada a las historias que surgen desde los barrios populares de Cali. A las 6:00 p.m., se llevará a cabo la entrega simbólica y cultural del Plan de Acción de Biodiversidad con enfoque de género, que promete ser un acto lleno de significado y compromiso.

La música continuará sonando en la noche con Caro Mosquera & TimbiÁfrica a las 6:30 p.m., seguido por Zona Marginal a las 7:30 p.m., y la jornada cerrará con la presentación de Analú a las 8:30 p.m.

La tarima Pacífico, por su parte, también ofrecerá un día lleno de presentaciones emocionantes, como la Escuela de Danzas Makerule con su espectáculo «Llora la Salve» a las 11:00 a.m., el grupo Oro Becerra BMF a las 3:00 p.m., y el grupo Son Raíces a las 4:00 p.m., quienes compartirán los sonidos tradicionales del Pacífico colombiano.

El espacio del Tertuliadero también contará con eventos importantes, como la charla de la activista Vandana Shiva a las 3:00 p.m., seguida de la actividad de la Cámara de Comercio entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., donde se discutirán estrategias para impulsar la economía local.

Para los amantes de las economías populares y los saberes ancestrales, habrá stands dedicados a la muestra de productos autóctonos en el Festival de economía popular de la biodiversidad, con la participación de campesinas de Putumayo y del Valle del Cauca, quienes estarán compartiendo su trabajo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Así, este martes promete ser una jornada inolvidable, donde la biodiversidad, la cultura y la comunidad se unen en un solo espacio, destacando la importancia de la conexión entre el ser humano y su entorno, mientras se promueven acciones colectivas para el cuidado del planeta.

¿Qué iniciativas hay en pro del medioambiente en Colombia?

