Las causas del fallecimiento aún están llenas de especualaciones, por lo que la familia de la víctima pidió investigar la situación, ya que creen que estuvo laborando sin ARL.

(Vea también: “Lo afiliaron estando muerto”; jugada de empresa por deceso de joven en Castillo Marroquín)

“Le dije a mi hijo que me llamara cuando se desocupara, pero nunca me llamó”, una de las tristes frases que dijo la mamá del individuo en una entrevista en Noticias Caracol.

El hombre salió de su casa a las 8:00 a. m. del pasado miércoles 3 de julio, para dirigirse al Castillo Marroquín, ubicado en Chía, donde se canceló el festival por el faltal accidente y por la falta de algunos permisos, segpun dijo el aclade de ese municipio.

Cancelado el concierto y evento #NexusFest programado para este sábado 6 de julio en #Chía, por el fallecimiento de una persona que hacía parte del equipo que realizaba el montaje, además los promotores y responsables no radicaron oportunamente la documentación de los permisos. pic.twitter.com/vAJVrewPvv — Alcaldía de Chía (@AlcaldiaChia) July 4, 2024

El sujeto de 27 años era parte de la empresa Open Logística, en la que, según su madre, llevaba 3 meses: “No iba todos los días, solamente cuando salían los eventos”.

De acuerdo con lo relatado por Claudia Rodríguez, su hijo Brandon se quedó a trabajar en la noche del miércoles 3 de julio y siempre estuvo en contacto con ella.

Hasta le pidió que le enviara un vestuario apropiado para trabajar en el Nexus: “A las 5 hablo con él y me dice que tiene mucho trabajo, que está cansado, pero que igual seguía. Le dije que cuando se desocupara me llamara y me dijo que se desocupaba muy tarde. Yo le dije que no importaba la hora que fuera, que me llamara y pues nunca me llamó”.

Sin embargo, después de eso, todo cambió para esta madre preocupada por su hijo. Las horas pasaron y en vez de recibir una llamada de Brandon, fue contactada por un coordinador del evento, que le dijo que el joven había sufrido un accidente.

También le dijo que “inmediatamente” fue trasladado al Hospital de Chía, Cundinamarca. Pero en ese momento solo supo eso.

Hombre muerto en Castillo Marroquín fue dejado sin vida en hospital

“Desde ahí nadie me volvió a contestar y no supe nada más. Nos dirigimos con mi esposo a ir a buscarlo en el Hospital de Chía y efectivamente lo encontramos y pues cuando ya llegamos a allá nos dicen que él llegó sin documentos, que cuando lo llevaron él ya había fallecido, no tenía signos vitales. Le hicieron reanimación por 12 minutos, pero fue ya muy tarde, lo llevaron muy tarde”, relató la mamá del fallecido en Noticias Caracol.

Y agregó que lo dejaron sin papaeles, pues no tenia ni ARL. Lo único que supo esta triste madre por la perdida de su hijo, según lo que contó, fue que los mismos compañeros de su hijo le le dijeron que todo paso muy rápido. Que estaban manejando unos tubos que sostenían unas banderas cuando ocurrió una descarga eléctrica.

Que al momento en que su hijo se vio afectado, no tuvo quién le “prestara los primeros auxilios”.

¡Este NEXUS será legendario!🔥 Lo que les tenemos preparado en el Castillo Marroquin no tiene precedentes, cerraremos este ciclo en el Castillo con un festival de otro nivel.🤯 🎟️Última etapa de boletería disponible en https://t.co/ybMtELyezQ pic.twitter.com/LbAPqglVgo — NEXUS (@nexusfest_co) July 1, 2024

“Que hubo una descarga eléctrica y que eso fue algo terrible. Que cayeron y que mi hijo estaba convulsionando en el sitio. Eso dicen ellos. Pero nosotros hablamos con la empresa y no me quisieron decir nada, dicen que eso está en investigación, que ellos no iban a pronunciarse con nada”, sostuvo la mujer.

La familia lucha y busca que se sepa la verdad porque, hasta ahora, “nadie ha dado respuestas” a las incógnitas que rodean la muerte de su hijo. Dicen que la empresa aseguró que “eso ya había pasado, pero que no podían hacer nada más”.

Al final, según ellos, solo respondieron por el sepelio de Brandon.

“Yo lo consulté con una persona que sabía sobre el tema, que me averiguara si él tenía ARL y me dicen que no, que a él lo afiliaron hasta el día jueves, cuando él ya había fallecido”, detalló Claudia con respecto del tema de la ARL de su hijo.

Desde el fondo de nuestros corazones, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su comprensión y apoyo en estos momentos de incertidumbre. Sabemos que muchos de ustedes han planeado y soñado con este evento tanto como nosotros. pic.twitter.com/ydgyj9K0Jx — NEXUS (@nexusfest_co) July 5, 2024

Según la familia de la víctima, Brandon fue abandonado, ya que indagaron en el hospital y les dijeron que un hombre en un vehículo lo llevó, pero se fue con la excusa de que tenía que guardar el carro. Nunca volvió.

“No sé si fue alguien de la empresa o no, porque no me consta, no estaba allá. Yo quiero que se sepa la verdad, que la justicia busque qué pasó, porque yo creo que nosotros como familia lo merecemos, que nos digan qué fue lo que sucedió, también por la memoria de mi hijo. Mi hijo no merecía morir de esa manera tan cruel”, concluyó.

Brandon Rodríguez fue “tirado” sin vida en Hospital de Chía

La madre agregó que su hijo llegó al centro hospitalario sin documentos. Los mismos aparecieron después, por lo que no saben qué habría pasado con ellos.

Sin embargo, Sebastián Rodríguez, primo de la víctima, fue más allá al quejarse en redes sociales con el trato que la empresa le dio a su pariente.

“Ustedes lo que no tienen es corazón contra la vida de una persona, [no] les importó ir a dejarlo tirado en un hospital indocuminentado… Ni brindarle los primeros auxilios. Y digan las cosas como son, la muerte de mi primo es muyextraña”, escribió.

