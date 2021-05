green

Aunque hace algunos años renegaba de su apariencia física, esta abogada bogotana de 35 años demostró en ‘Los informantes’ que hoy se siente tan feliz por sus logros, que hasta bromea con aquello que alguna vez la hizo sentirse acomplejada y por lo cual sufrió muchas burlas y abusos de sus compañeros de colegio, cuando apenas era una niña.

“Tanta belleza en un cuerpo nunca la han visto, es que es mucha belleza”, dijo la joven madre en el especial periodístico sobre las miradas que se roba en la calle en su día a día.

Diana Carolina tiene una malformación congénita llamada amelia derecha, por la cual su brazo derecho no terminó de desarrollarse durante la gestación, y focomelia izquierda, que no permitió que su extremidad superior izquierda se formara por completo, salvo por un “dedito” que, dijo en el programa, “es mi adoración, me lo han intentado quitar muchísimas veces”.

Pero eso no le ha impedido hacer su vida con toda normalidad, pues con sus pies escribe, se expresa, cocina, come, consiente a su hijo, toca percusión, nada, cose y hasta quiebra huevos a la perfección.

“Se tuvieron que romper 15 huevos para poder perfeccionar la técnica. Entonces, si se rompieron 15 huevos, tú puedes caer muchas veces, pero que la vida nunca te vea derrotada”, enfatizó en el programa del Canal Caracol.

“Muchos tienen los pies para caminar no más y no los valoran, yo valoro mucho mis pies. Valen por 2”, añadió.

Hoy, gracias a su inteligencia, espíritu de superación y sentido del humor, no solo ha logrado salir adelante, sino que también se ha convertido en inspiración para otras personas, que la siguen en sus cuentas de Instagram, donde se describe como coach de vida y cuenta con más de 26.000 seguidores, y de TikTok, donde supera los 372.000 ‘fans’.

En esas redes sociales comparte consejos y frases motivadoras, publica su día a día junto a su hijo, quien cariñosamente la llama ‘Nemo’, promociona su trabajo como conferencista, y hasta enseña cómo se maquilla a diario, tal como se aprecia en el siguiente video tomado de su cuenta de Instagram:

“Soy fortaleza, soy felicidad, soy alegría, pero, sobre todo, soy una persona muy valiente”, concluyó Diana Carolina Gutiérrez en ‘Los informantes’.

Esas capacidades nadie las duda, si no, que las imágenes hablen por sí solas, como en el video a continuación, donde la bogotana demostró, en 2016, sus habilidades para nadar, escribir, bailar y, en general, vivir su vida sin limitaciones:

[Video] Diana Gutiérrez, joven mamá sin brazos, es ejemplo de vida en Colombia