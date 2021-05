green

No existe un manual para ser madre, pero sí un gran ejemplo a lo largo de la vida, en la mayoría de los casos, si se tiene la fortuna de contar con esa figura durante la adultez.

Y como de todas las personas se aprenden comportamientos, ‘Chichila’ reveló que ella no es la excepción y repite con sus herederos actividades que disfrutaba con su progenitora, como las tardes recortando cartón para hacer vestidos para muñecas con su hija María, o las horas coloreando con Matías.

Sobre las frases que le heredó a su mamá, la esposa del también actor Santiago Alarcón aseguró que la que más tiene presente en su cabeza es “Ay, Dios… me van a acabar el nombre”, expresión que su madre usaba cuando le pedían de todo en la casa.

Sin embargo, no es esa la que más usa con sus hijos, pues para ellos repite es una que la inspiró a ella siempre: “¡Tú puedes!”.

‘Chichila’ añadió que esa frase la usa con María y Matías constantemente: “Les digo que son capaces de hacer lo que quieran, que se debe trabajar, pero que son capaces”.

Aunque su mamá ha sido inspiración para la crianza de sus hijos, Navia tiene claro que no quiere convertirse en ella: “Aprendí a tomar lo bueno de esa mamá que tuve, y lo que no era tan chévere he tratado de no repetirlo, de nos ser ese espejo de alguna manera”, le dijo a Vea.

