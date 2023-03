Como lo comentó el pasado viernes 10 de marzo, este lunes el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, denunció a un funcionario del Congreso de la República por abuso y acoso a varios trabajadores del Capitolio.

Se trata del productor del canal del Congreso, John Jairo Uribe, quien ha sido denunciado por tres personas, entre ellos, Camila Sanclemente (presentadora que abría transmisiones de plenarias) y Daniel Sepúlveda. El senador reveló que la otra persona prefiere mantener su identidad en secreto por motivos de seguridad.

🔴SE VAN DEL CONGRESO! Jhon Jairo Uribe y su hija Valeria Uribe tendrán que apartarse de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso en la fiscalía! Muy bien por las víctimas denunciantes y por la seguridad y garantía de los trabajadores del canal congreso! #ValeLaPenaDenunciar pic.twitter.com/OSFWAg5hE3 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 13, 2023

La denuncia que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación se basa en el testimonio de las tres víctimas que el equipo de trabajo del congresista recopiló durante varios días.

“Él como uno no le accede así pues voluntariamente droga a la gente para poderla acceder”, dice uno de los denunciantes.

“Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí, asimismo me pide que me vaya”, denuncia Sanclemente. Y continúa “me dice que él no me saca por objetos contractuales, porque yo haya fallado con algo de mi contrato, que yo me debo ir porque uno no debe estar donde a uno no lo quieren. Yo presenté mi carta de renuncia por presión”.

Por su parte, Daniel Sepúlveda, otra de las víctimas de Jhon Jairo Uribe manifiesta “Siempre he sido acosado por él. Cuando no accedo a lo que él quiere, siempre ha sido así”.

Y hace una grave denuncia “Él siempre trata de drogarlo a uno, de traerle toda la droga para que después de drogado, uno ceda a las peticiones de él.

Según el senador Jota Pe, Jhon Jairo Uribe no sería el único que estaría “delinquiendo” en su puesto, según las denuncias su hija, Valeria Uribe, haría parte del entramado de corrupción.

Tan pronto como se hizo pública la denuncia, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció al respecto pero afirmó que el denunciado no hace parte del Congreso de la República.

“Ha hecho bien el Senador Jota Pe Hernández al denunciar en Fiscalía las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dirección Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso”, dijo Barreras.

Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dir Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso🧵 pic.twitter.com/JvOcGT7uMf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2023

A lo que el senador de la Alianza Verde responde “Jhon Jairo Uribe es el productor del Canal Congreso, cumple sus funciones junto a su hija en las instalaciones del Congreso, tienen credencial de acceso del Congreso y aunque son contratados a través de Disitec, hoy los presuntos delitos cometidos, tienen relación con el Congreso”.

Hasta el momento Uribe ni su hija se han pronunciado ante las denuncias hechas por estas tres personas.