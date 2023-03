El presidente Gustavo Petro, se reunió en entrevista con Cambio, donde se mencionó la negociación con narcos que el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió que se dejara de hacer.

Petro, por su parte aclaró que no hay dicha negociación en curso y que Roy Barreras, lo sabe.

“Él sabe con perfección que no hay negociaciones con narcotraficantes. Las palabras que escuché por televisión, insinuando que el proyecto de sometimiento colectivo de la justicia tiene parágrafos que favorecerían a narcotraficantes, como si nosotros tuviéramos un pacto con ellos, es un insulto. Nosotros no tenemos eso, no nos interesa” recalcó el presidente.

El presidente Gustavo Petro mencionó que la afirmación de Barreras era un insulto y añadió: “Porque nosotros no tenemos ninguna relación con narcotraficantes. Con narcotraficantes tuvo la oposición, les entregaron el poder. ¿Quién los metió en el Gobierno? Un narcotraficante. Manejaban la Dian, manejaban las aduanas, manejaban los puertos, manejaban la SAE, manejaban la UNP, entre otras, manejaban parte de la fuerza pública” dijo Petro.

Daniel Coronel mencionó que las diferencias entre el presidente de la república y el presidente del Senado se divisaban desde tiempo atrás, incluso desde el inicio del trámite de la reforma a la salud.

Coronel: Roy, que es muy hábil, es un gran expositor, ha dicho que las diferencias son con la ministra, no con usted, que es una forma como de dorar la píldora. Pero ahí viene creciendo una diferencia. ¿No lo ha sentido usted así?

Petro: Digamos, los políticos hacen cálculos, toman sus rutas, una ruta es fortalecer el proyecto progresista, yo creo que el proyecto progresista va a durar más de cuatro años en Colombia.

Finalmente, Petro explicó que todo aquel que dice que hay parágrafos de la ley que benefician a narcos nos están insultando, porque no hay negociación alguna

“Porque no es cierto, y porque a partir de tratar de dañar el proyecto, lo que están tratando de dañar es que se cambien beneficios jurídicos que no va a dar el Gobierno, sino la justicia por la verdad. Les da miedo la verdad. ¿Por qué? Buena pregunta sería. ¿Por qué les da miedo la verdad? Desde la época del proceso de los paramilitares, que fue hace 16 años, yo vengo observando una lucha de sectores sociales y políticos en contra de la verdad. ¿Por qué les da miedo la verdad? Porque los implica.” Concluyó Petro.