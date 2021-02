En diálogo con Pulzo, José Félix Lafaurie se fue lanza en ristre contra todos los detractores que lo acusan de ser uno de los máximos exponentes de la extrema derecha colombiana.

Dijo que, si bien es cierto que su filiación política es la derecha, no desconoce las necesidades sociales del país y, de hecho, afirmó que tiene preferencia por los más pobres.

“Los de derecha no tenemos que dejarnos decir que somos de extrema derecha. Yo no soy de extrema derecha. Yo creo en los temas ambientales y los practico. Soy el mayor promotor de los sistemas sostenibles ganaderos. Yo creo en la política social. Yo creo que aquí hay que focalizar las ayudas a los sectores más vulnerables”, dijo.

Eso sí, dijo que los movimientos denominados centro no son tan neutrales como parecen y que son dos vertientes políticas las que están enfrentadas.

“Yo en el cuento del centro no creo mucho. Aquí hay realmente un debate de fondo, y el mundo está en eso. Aquí uno tiene que amojonar muy bien la política”, argumentó.

Para Lafaurie lo más importante es que el Estado garantice que los ciudadanos no pasen necesidades y que se encuentren seguros en el territorio.

“Debe haber instituciones fuertes que combatan el crimen y que no negocien con el crimen. Yo no creo en la negociación con el crimen. Por eso me opuse radicalmente al acuerdo entre Santos y las Farc”, puntualizó.